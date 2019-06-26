Пожарные и спасатели обеспечат безопасность выпускного бала в Бердске

Текущая неделя в Новосибирской области проходит под знаком выпускных вечеров. Для обеспечения безопасности мероприятий во всех образовательных учреждениях, где будут проходить праздничные мероприятия, организовано дежурство сотрудников пожарно-спасательных подразделений и инспекторского состава управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

До 29 июня более 500 пожарных и спасателей области будут следить за безопасным проведением праздничных мероприятий, на контроле регионального главка МЧС — 473 объекта образования, где проводятся выпускные вечера. Накануне сотрудниками МЧС России там были проведены комплексные профилактические мероприятия. Это и тренировки по эвакуации, и пожарно-тактические занятия, а также инструктажи и беседы с обслуживающим персоналом по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

Кроме того, на время проведения выпускных вечеров инспекторы ГИМС повысили контроль за безопасностью на водных объектах Новосибирской области, где будет осуществляться патрулирование акваторий, особенно в вечернее время.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области напоминает преподавателям, выпускникам и их родителям о необходимости соблюдения мер безопасности как в местах с массовым пребыванием людей, так и на водоемах.

Источник: