КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-к в носостройке
Продам большую 1-к квартиру
Продам 1-ю
Продам 1-ю
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Пожарные и спасатели обеспечат безопасность выпускного бала в Бердске

Снизить возраст совершеннолетия не против в Росмолодежи

Предрекает мировой кризис министр Орешкин

Социальная напряжённость из-за очередей в кассы по оплате услуг ЖКХ возникла в Бердске

На третьем месте по числу должников за услуги ЖКХ среди районов занимает Бердск

За грязные номера у водителей заберут права

Быстрый и недорогой способ попасть с рекламой на сайт «Курьер.Среда.Бердск»

Ограничить турпоток на Байкал могут власти России

Ушел из жизни заслуженный строитель России и почетный гражданин Бердска Геннадий Рамзаев

Давка в РКЦ: Становится плохо пенсионерам в очередях по оплате услуг ЖКХ в Бердске

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Пожарные и спасатели обеспечат безопасность выпускного бала в Бердске

Кроме того, на время проведения выпускных вечеров инспекторы ГИМС повысили контроль за безопасностью на водных объектах Новосибирской области.

26.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Пожарные и спасатели обеспечат безопасность выпускного бала в Бердске

Пожарные и спасатели региона обеспечат безопасность выпускных вечеров

Текущая неделя в Новосибирской области проходит под знаком выпускных вечеров. Для обеспечения безопасности мероприятий во всех образовательных учреждениях, где будут проходить праздничные мероприятия, организовано дежурство сотрудников пожарно-спасательных подразделений и инспекторского состава управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

До 29 июня более 500 пожарных и спасателей области будут следить за безопасным проведением праздничных мероприятий, на контроле регионального главка МЧС — 473 объекта образования, где проводятся выпускные вечера. Накануне сотрудниками МЧС России там были проведены комплексные профилактические мероприятия. Это и тренировки по эвакуации, и пожарно-тактические занятия, а также инструктажи и беседы с обслуживающим персоналом по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

Кроме того, на время проведения выпускных вечеров инспекторы ГИМС повысили контроль за безопасностью на водных объектах Новосибирской области, где будет осуществляться патрулирование акваторий, особенно в вечернее время.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области напоминает преподавателям, выпускникам и их родителям о необходимости соблюдения мер безопасности как в местах с массовым пребыванием людей, так и на водоемах.

Источник:


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
За хищение со стройки космодрома Восточный директор компании получил условный срок Пожарные и спасатели обеспечат безопасность выпускного бала в Бердске Что делать, если нечем платить кредит?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Акция сентября
"Книжная долина"-Ленина ,85
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика