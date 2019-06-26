Отправили по этапу в СИЗО Линева осужденных за отмывание денег трех экс-полицейских Бердска

Шокированы приговором экс-начальник следственного отдела отдела МВД по Бердску Алексей Зорин и двое его коллег-подельников из отдела по контролю за оборотом наркотиков оперуполномоченный Богдан Кравчук и исполняющий обязанности начальника отдела Иван Мощенко. Экс-полицейские беспрекословно выполняли действия конвоиров и переместились со скамьи подсудимых в клетку арестантов. Лишь после судебного заседания они попросили адвокатов позвонить их родным и сообщить, что их этапируют в СИЗО Линево. Этапировать будут по очереди, так как нужно спецсопровождение по количеству конвоиров.

Сегодня, 26 июня, судья бердского городского суда Наталья Агеева на протяжении часа оглашала приговор. В это время обвиняемые в торговле вещдоками и отмывании нелегальных доход заметно нервничали. Решалась их судьба. Наталья Агеева постановила:

отправить троих бывших сотрудников полиции Бердска в исправительную колонию общего режима. Судья засчитала время содержания под домашним арестом Алексея Зорина один день за полтора дня, а также один день, проведенный в СИЗО, за два дня колонии.

Алексея Зорина и Ивана Мощенко лишили свободы на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии. Богдан Кравчук отправится в колонию общего режима на 1 год и 10 месяцев, заплатив штраф в размере 30 тыс. рублей. Зорин провел под арестом в СИЗО на этапе следствия три месяца, еще один месяц он находился под домашним арестом, поэтому в колонии он проведет полтора года. Мощенко и Кравчук отбыли лишь по 4,5 месяца от назначенного срока.

Кроме того, судья запретила экс-полицейским в ближайшие два года занимать должности в правоохранительных органах России.

Фигуранты уголовного дела были явно не готовы к такому исходу событий: Зорина, Мощенко и Кравчука прямо в зале суда взяли под стражу. До вступления приговора в законную силу они будут находиться под арестом. Адвокаты экс-полицейских воздержались от комментариев, бросив лишь то, что обязательно обжалуют приговор в высшей инстанции.

Судья изучила все характеристики преступников, учла и наличие детей, но преступление совершенное с 19 по 21 февраля 2019 года оказалось тяжким. Следователи СК собрали доказательную базу по четырем эпизодам уголовного дела. Напомним, экс-полицейских уволили из МВД за мошенничества в особо крупном размере, служебном подлоге, присвоении денег и их отмывании. По версии следствия, бывший начальник следственного отдела МВД Бердска вступил в преступный сговор с двумя оперуполномоченными отдела МВД: мужчины решили приобрести по заниженной цене автомобиль Mitsubishi Outlander у обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств. Реализуя свой замысел, оперуполномоченные убедили потерпевшего продать автомобиль за 400 тыс. рублей.

Кроме того, Иван Мощенко похитил деньги принадлежавшие Марии Буза, которые правоохранители арестовали во время обыска автомобиля и задержании ее сожителя Абрамова. А затем совершил подлог документов.

Суд с этой версией согласился и признал Алексея Зорина виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), Мощенко — по ч.4 ст. 159 , ч.3 ст. 160 и ч.1 ст. 292 УК (мошенничество, присвоение вверенного имущества, служебный подлог). Кравчука признали виновным по ч.4 ст. 159 и ч. 1 ст. 174.1 УК за мошенничество и отмывание нелегальных доходов. Он попытался завуалировать полученные от продажи автомобиля 113 тыс. рублей под естественный доход, а после погасил этими деньгами кредит.

Автор видео Марина Волкова



Дело рассматривалось в особом порядке, так как все трое бывших бердских полицейских признали свою вину в преступлениях и раскаялись в содеянном.

Гособвинитель Вячеслав Филиппенко в ходе судебного заседания 25 июня подчеркнул, что полиция должна бороться с преступностью, а подсудимые опорочили честь полиции. Поэтому попросил у суда реальный срок наказания для экс-полицейских. Так, Зорину назначить наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей, а также с лишением права занимать должности в правоохранительных органах. Мощенко помощник прокурора попросил 4, 6 лет лишения свободы с отбытием в колонии общего режима и штраф в размере 305 тыс. рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных. Кравчуку — 3 года лишения свободы, со штрафом размере 310 тыс. рублей и с лишением права занимать должности в правоохранительных органах.

Как стало известно в суде, соседи и коллеги сообщили на стадии следствия, что все обвиняемые в хищении денег «положительные люди». Алексей Зорин — уважаемый среди коллег сотрудник, а Богдана Кравчука даже несколько раз благодарил президент Владимир Путин, в частности, за подготовку Олимпиады в Сочи и успешную работу, за участие к контртеррористических операциях на Кавказе. Иван Мощенко, который явился в СК с явкой с повинной, боролся с наркопреступностью, участвовал в родительских уроках по пропаганде борьбы с наркотиками.

Подсудимые просили суд не наказывать их строго:

-Прошу не судить меня строго, учесть, что у меня двое малолетних детей, в содеянном раскаиваюсь, — сказал в последней реплике Алексей Зорин. — Прошу суд учесть положительные характеристики.

— Я раскаялся! Прошу учесть, что я получаю второе высшее образование и прошу суд не назначать наказание, не связанное с лишением свободы, — обратился к Наталье Агеевой Иван Мощенко.

— Полностью раскаялся, обещаю впредь не нарушать закон, — произнес Богдан Кравчук.

Наталья Агеева учла интересы всех участников процесса. Так, решила судьбу автомобиля Mitsubishi Outlander, который когда-то принадлежал Абрамову. Он останется во владении нового хозяина машины. Его сожительница, Мария Буза, также признана потерпевшей по делу. Ей вернут 8, 6 тыс. рублей, хранящиеся в полиции, и 35 тыс. рублей похищенные Иваном Мощенко. Потерпевшему Алексею Абрамову возместят ущерб от незаконного деяния экс-полицейских и вернут 1 млн 130 тысяч рублей за продажу его Mitsubishi Outlander.

Автор видео Марина Волкова



Автор видео Марина Волкова

