Ушел из жизни заслуженный строитель России и почетный гражданин Бердска Геннадий Рамзаев

25 июня на 89 году ушел из жизни Рамзаев Геннадий Андреевич. Он был почетным гражданином города Бердска, заслуженным строителем России.

Родственники извещают, что прощание пройдет 28 июня с 12.00 до 13.00 в зале больницы БЭМЗа.

Редакция выражает соболезнования семье Рамзаева Геннадия Андреевича.

Более 10 лет назад в журнале «Люди дела» издательский дом «БукЪвица» публиковал материал о Геннадии Рамзаеве.

Родился 15 сентября 1930 года в селе Ишуткино Куйбышевской области. В 1953 году окончил Сергиевский гидромелиоративный техникум, в 1956-м — Куйбышевский инженерно-строительный институт. Работал мастером-гидротехником, прорабом на строительстве Новосибирской ГЭС. С 1959 по 1963 год работал в Бердске на строительстве БЭМЗа прорабом, начальником производственно-технического отдела, начальником участка, главным инженером. С 1963 по 1969 год принимал участие в строительстве объектов химического завода, объектов жилья и соцкультбыта. С 1969 по 1977 год руководил строительством промышленных объектов в Искитимском районе. С 1977 по 1990 год работал на Бердском радиозаводе заместителем директора по строительству.

Геннадий Рамзаев родился за Уралом, его мама была сельской учительницей, а отец работал механиком в местной МТС. В феврале 1942 года отец погиб на фронте. Мать одна воспитывала троих сыновей. После окончания десятого класса Геннадий Рамзаев два года работал на водяной мельнице, помощником мельника. В 1951 году он поступает в Сергиевский гидромелиоративный техникум, который с отличием оканчивает в 1953. Но на этом молодой специалист не останавливается – решает продолжить образование в вузе и поступает на гидротехнический факультет Куйбышевского инженерно-строительного института. В студенческие годы Геннадий Рамзаев увлекался лыжным спортом. И даже получил первый разряд.

Тогда в моде было строительство. Стране нужна была электроэнергия, поэтому началось массовое строительство ГЭС, — рассказывает Геннадий Андреевич. — Новосибирская уже находилась в стадии строительства, поэтому из предложенных мне станций, выбрал ее.

6 января 1956 года Геннадий Андреевич женился, а уже через две недели один уехал на новостройку. Вскоре супруга Мария приехала в Новосибирск.

Мы жили в 9-ти метровом бараке, вокруг были огромные отвалы песка. Такие, что не было видно неба, — вспоминает Геннадий Андреевич.

Начинал Геннадий Рамзаев мастером-гидротехником. Потом стал прорабом, руководил строительством больших опалубочных и бетонных бригад.

Работали круглосуточно, в три смены, без выходных, — говорит Геннадий Андреевич. — Один блок бетонировали по два дня, без перерыва, готовили бетон круглосуточно. Блоки прогревали электрическим током. Нужно было срочно построить шлюз, поэтому график был очень жестким.

После окончания строительства шлюза, управлению строительства поручили постройку БЭМЗа. Перевели туда и начальника строительства ГЭС, Анатолия Емельяновича Московченко.

Этот человек своим примером научил меня отношению к производству, к людям, — поделился Геннадий Андреевич.

Стройку начинали с нуля – с первых разметочных колышков. В ноябре 1959 года Геннадий Андреевич стал начальником производственно-технического отдела, а через два года — начальником участка, старшим прорабом. В 1963 был назначен главным инженером.

Площадка находилась в лесу. Работа была сложной, напряженной. Бригады работали по две-три смены. Корпуса делали с повышенной высококачественной отделкой, поэтому надо было обеспечить и герметичность, и конденсацию воздух, — рассказывает Геннадий Рамзаев.

С 1964 по 1969 год Геннадий Андреевич руководил строительством объектов радиозавода и завода биопрепаратов. А в апреле того же года был переведен начальником строительного управления в Искитиме. А уже в декабре 1971 года стал главным инженером Искитимского строительного треста. У него в подчинении было три строительных управления. С 1973 года его назначили управляющим Новосибирского электродного завода.

Это был огромный завод, началась Всесоюзная стройка на голом месте. Строительство было тяжелым, мало рабочих, — вспоминает он. — После моего увольнения в 1977 году, мы с женой хотели уехать на родину, за Урал. Но Александр Шкулов предложил мне стать его заместителем по строительству.

Последние годы своей трудовой карьеры, до 1993 года, Геннадий Рамзаев был старшим инженером отдела физкультуры и спорта, руководил строительством стадиона «Вега» и коробки лыжной базы. До сих пор к заслуженному строителю РСФСР обращаются за консультациями различные застройщики.

Чем выше должность, тем больше ответственности, — уверен Геннадий Рамзаев. — Трудовая дисциплина и трудолюбие сотрудников складываются в успех любого объекта.

За самоотверженный труд Геннадий Рамзаев награжден медалью «За трудовое отличие», орденом «Знак почета», орденом Трудового Красного Знамени. В январе 1987 года ему было присвоено звание «Заслуженный строитель РСФСР». Активно вел он и общественную работу – был активным комсомольцем и членом КПСС, был депутатом горкома комсомола.

Сын тоже стал строителем, продолжил семейную традицию.