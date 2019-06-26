Покупайте свежий номер газеты «Курьер.Среда.Бердск»

В среду, 26 июня, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №23/2019.

В номере вы прочтете:

1. Прокурор просит для экс-полицейских реальный срок.

2. 27 июня в Бердске — выпускной бал.

3. 96-летняя фронтовичка обратилась к Путину.

4. Иск за утерянный багаж к «Аэрофлоту» — 766 тысяч рублей.

5. Очередь за справкой к психиатру — многочасовая. Почему?

6. Власть хочет закрыть пивнушки в жилых домах.

7. Подвал топит фекалиями — жить невозможно в доме.

8. Подорожает ли мусор?

9. Как сберечь ноги.

10. Зубы — и импланты.

11. Инструкция: как записаться к врачу.

12. 11-классница набрала 100 баллов на ЕГЭ по химии.

13. Как похудеть.

14. Жизнь и музыка Тамары Лапиной.

15. Нелегалов депортировали из Бердска.

На обложке — Вывоз мусора стал дешевле с 1 июля для жителей Бердска

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