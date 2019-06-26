Экстренное совещание по оплате услуг ЖКХ в Бердске проводит мэр Евгений Шестернин

13 гастарбайтеров из Средней Азии прописала в квартире жительница Бердска
42 человека утонули в 2018 году в Новосибирской области
Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо
За торговлю вещдоками 2 года колонии дал суд замначальнику ОМВД по Бердску Алексею Зорину
Ушел из жизни заслуженный строитель России и почетный гражданин Бердска Геннадий Рамзаев
Во время аборта умерла многодетная жительница Кемерова
Поливать места скопления тополиного пуха водой в Бердске призывает МЧС
Толпа подростков в Барабинске избивала сверстников и размещала видео избиения в интернет
Рассекретил космический цех и электробритвы оборонный завод в Бердске
Бледность, отвращение к мясу и потеря веса могут говорить об онкологии у человека
Услуги ЖКХ и капремонт оплачиваю через мобильное приложение ГОСУСЛУГИ.
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Нет счета этим совещаниям, а необходим просто результат и все…
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Это же видимость бурной деятельности, а результат то нулевой, ни кто не контролирует результаты выполнения «насовещавшихся» решений, ни кто не несет ответственности за не выполнение.
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Результат — это снятие с должности Шестернина.
И принятие поправок в устав города, что занимать высшие должности в органах местного самоуправления Бердска могут только граждане имеющие в собственности жилые помещения в городе.
Тогда не нужно будет «тело» возить на люксовом авто каждый день из/в Новосибирска. Человек будет по ночам спать в плохоотапливаемой квартире зимой, дышать воздухом из дыма труб частного сектора.
И оплачивать в кассе СВОЮ квартиру!
Шестернина — на выход из города с вещами. Толку с него — 0,00.
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