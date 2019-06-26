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Экстренное совещание по оплате услуг ЖКХ в Бердске проводит мэр Евгений Шестернин

Встреча пройдет 26 июня в 12.00 в зале администрации. Будут представители прокуратуры. (ВИДЕО)

26.06.2019 Фото: из архива редакции 4 коммент.
 
 

Экстренное совещание по оплате услуг ЖКХ в Бердске проводит мэр Евгений Шестернин

Этот снимок прислали читатели сайта. Минувшая суббота. Очередь в кассу РКЦ растянялась до улицы

26 июня в 12.00 в администрации глава Бердске Евгений Шестернин проведет рабочее совещание с участием представителей прокуратуры по вопросу приема платежей за услуги ЖКХ в связи с участившимися обращениями граждан.

Вчера в редакцию бердчане присылали свои сообщение по электронной почти, вотсап и звонили в редакцию с жалобами на невозможность оплатить за услуги ЖКХ из-за огромных очередей.

Видео читательницы Курьер. Среда. Бердск

 


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(4) Комментариев

  1. Анна

    Услуги ЖКХ и капремонт оплачиваю через мобильное приложение ГОСУСЛУГИ.

    Thumb up 3 Thumb down 2

  2. Наташа N.

    Нет счета этим совещаниям, а необходим просто результат и все…

    Thumb up 8 Thumb down 1

    • Головачь Лена

      Это же видимость бурной деятельности, а результат то нулевой, ни кто не контролирует результаты выполнения «насовещавшихся» решений, ни кто не несет ответственности за не выполнение.

      Thumb up 4 Thumb down 2

    • Аноним

      Результат — это снятие с должности Шестернина.

      И принятие поправок в устав города, что занимать высшие должности в органах местного самоуправления Бердска могут только граждане имеющие в собственности жилые помещения в городе.

      Тогда не нужно будет «тело» возить на люксовом авто каждый день из/в Новосибирска. Человек будет по ночам спать в плохоотапливаемой квартире зимой, дышать воздухом из дыма труб частного сектора.

      И оплачивать в кассе СВОЮ квартиру!

      Шестернина — на выход из города с вещами. Толку с него — 0,00.

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