Экстренное совещание по оплате услуг ЖКХ в Бердске проводит мэр Евгений Шестернин

26 июня в 12.00 в администрации глава Бердске Евгений Шестернин проведет рабочее совещание с участием представителей прокуратуры по вопросу приема платежей за услуги ЖКХ в связи с участившимися обращениями граждан.

Вчера в редакцию бердчане присылали свои сообщение по электронной почти, вотсап и звонили в редакцию с жалобами на невозможность оплатить за услуги ЖКХ из-за огромных очередей.

Видео читательницы Курьер. Среда. Бердск



