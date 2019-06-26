Депутаты соберутся на последнюю сессию перед каникулами в Бердске

27 июня пройдет тридцатая сессии Совета депутатов города Бердска четвертого созыва.

Повестка

1. О принятии проекта решения «О внесении изменений в Устав города Бердска».

Докладчик: Бортникова М.А., начальник юридического отдела администрации г. Бердска.

Содокладчик: Онищенко С.А., председатель комитета по законности, правопорядку и местному самоуправлению, работе с общественными организациями и СМИ.

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 20.12.2018 № 228 «О бюджете города Бердска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Докладчик: Шмендель Е.В., начальник управления финансов и налоговой политики.

Содокладчик: Болтрукевич К.В., председатель комитета по бюджету и налоговой политике.

3. Об утверждении Реестра муниципального имущества города Бердска по состоянию на 01.01.2019.

Докладчик: Марусина Н.Д., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом.

Содокладчик: Голубев В.А., председатель комитета по промышленности, предпринимательству, землепользованию, градостроительству, экологии и управлению муниципальной собственностью.

4. О внесении изменений в Основные положения по управлению и распоряжению муниципальным имуществом города Бердска, утвержденные решением Совета депутатов города Бердска от 13.11.2014 № 552.

Докладчик: Марусина Н.Д., начальник отдела по управлению муниципальным имуществом.

Содокладчик: Голубев В.А., председатель комитета по промышленности, предпринимательству, землепользованию, градостроительству, экологии и управлению муниципальной собственностью.

5. Об утверждении Положения «О порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда города Бердска».

Докладчик: Крестьянова Н.А., начальник отдела по жилищным вопросам.

Содокладчик: Голубев В.А., председатель комитета по промышленности, предпринимательству, землепользованию, градостроительству, экологии и управлению муниципальной собственностью.

6. Об утверждении Порядка осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями города Бердска.

Докладчик: Бадрина Ю.О., начальник управления экономического развития администрации г. Бердска.

Содокладчик: Голубев В.А., председатель комитета по промышленности, предпринимательству, землепользованию, градостроительству, экологии и управлению муниципальной собственностью.

7. О представлении прокурора города Бердска от 29.03.2019 № 1-306в-2019 об устранении нарушений бюджетного законодательства.

Докладчик: Болтрукевич К.В., председатель комитета по бюджету и налоговой политике.

8. О протесте прокурора города Бердска от 30.04.2019 № 2-648в-2015 на решение Совета депутатов города Бердска от 06.11.2008 № 469.

Докладчик: Онищенко С.А., председатель комитета по законности, правопорядку и местному самоуправлению, работе с общественными организациями и СМИ.

9. О внесении изменений в Положение о порядке проведения аттестации муниципальных служащих муниципального образования города Бердска, утвержденное решением Совета депутатов города Бердска от 06.11.2008 №469.

Докладчик: Лаптева М.В., управляющий делами администрации.

Содокладчик: Онищенко С.А., председатель комитета по законности, правопорядку и местному самоуправлению, работе с общественными организациями и СМИ.

10. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 23.12.2015 № 703 «Об утверждении структуры администрации города Бердска».

Докладчик: Лаптева М.В., управляющий делами администрации.

Содокладчик: Онищенко С.А., председатель комитета по законности, правопорядку и местному самоуправлению, работе с общественными организациями и СМИ.

11. Об утверждении Положения «О статусе депутата Совета депутатов города Бердска».

Докладчик: Онищенко С.А., председатель комитета по законности, правопорядку и местному самоуправлению, работе с общественными организациями и СМИ.

12. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 8 ГП-1 инв. №514049 Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска с целью перераспределения земельного участка с кадастровым номером 54:32:010064:95 общей площадью 943,0 кв.м., по адресу Новосибирская область, г.Бердск, ул. Калиновая, 1, и земель, государственная собственность на которые не разграничена путем установления единой территориальной зоны Ж-2 (Зона индивидуальной жилой застройки городского типа).

Докладчик: Каравайцев Ф.В., начальник управления градостроительства администрации г. Бердска.

Содокладчик: Голубев В.А., председатель комитета по промышленности, предпринимательству, землепользованию, градостроительству, экологии и управлению муниципальной собственностью.

13. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 8 ГП-1 инв. №514049 Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отношении земельного участка, граничащего с земельным участком с кадастровым номером: 54:32:010064:146, по адресу: Новосибирская область, г.Бердск, ул. Ольховая, 14, с зоны Ж-2 (Зона индивидуальной жилой застройки городского типа) на зону Р-2 (Зона скверов, парков, бульваров).

Докладчик: Каравайцев Ф.В., начальник управления градостроительства администрации г. Бердска.

Содокладчик: Голубев В.А., председатель комитета по промышленности, предпринимательству, землепользованию, градостроительству, экологии и управлению муниципальной собственностью.

14. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листов 1, 2 ГП-1 инв. №514049 Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска путем изменения территориального зонирования части территории земельных участков с кадастровыми номерами: 54:32:000000:59, 54:32:010071:117, 54:32:010876:67, расположенных по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, с территориальной зоны Р-3 (Зона рекреационно-ландшафтных территорий) на зону ПК-2 (Зона коммунальных объектов IV – V класса вредности).

Докладчик: Каравайцев Ф.В., начальник управления градостроительства администрации г. Бердска.

Содокладчик: Голубев В.А., председатель комитета по промышленности, предпринимательству, землепользованию, градостроительству, экологии и управлению муниципальной собственностью.

15. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 3 ГП-1 инв. №514049 Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска с целью перераспределения земельного участка с кадастровым номером 54:32:010720:176, по адресу: Новосибирская область, город Бердск, ул. Попова, 32, и земель, государственная собственность на которые не разграничена путем установления единой территориальной зоны ПК-2 (Зона коммунальных объектов IV-V класса вредности).

Докладчик: Каравайцев Ф.В., начальник управления градостроительства администрации г. Бердска.

Содокладчик: Голубев В.А., председатель комитета по промышленности, предпринимательству, землепользованию, градостроительству, экологии и управлению муниципальной собственностью.

16. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 5 ГП-1 инв. №514049 Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска путем изменения территориального зонирования в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:32:010027:7 общей площадью 1144,0 кв.м., по адресу Новосибирская область, г.Бердск, ул. Кольцова, 20, и земель государственная собственность на которые не разграничена, путем установления единой территориальной зоны Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки городского типа).

Докладчик: Каравайцев Ф.В., начальник управления градостроительства администрации г. Бердска.

Содокладчик: Голубев В.А., председатель комитета по промышленности, предпринимательству, землепользованию, градостроительству, экологии и управлению муниципальной собственностью.

17. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 3 ГП-1 инв. №514049 Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска путем изменения территориального зонирования земельного участка с кадастровым номером 54:32:010801:100 общей площадью 10341,0 кв.м., по адресу Новосибирская область, г.Бердск, ул. Морская, в районе Бердского филиала ГУП НСО «Новосибирскоблэнерго», с территориальной зоны Р-4 (Зона рекреационная стационарная) на Р-3 (Зона рекреационно-ландшафтных территорий).

Докладчик: Каравайцев Ф.В., начальник управления градостроительства администрации г. Бердска.

Содокладчик: Голубев В.А., председатель комитета по промышленности, предпринимательству, землепользованию, градостроительству, экологии и управлению муниципальной собственностью.

18. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 7 ГП-1 инв. №514049 Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска путем изменения территориального зонирования земельного участка с кадастровым номером 54:32:010359:52 общей площадью 933,0 кв.м., по адресу Новосибирская область, г.Бердск, ул. Юбилейная, 21 и земель, государственная собственность на которые не разграничена с территориальной зоны ИТ-2.1 (Зона улично-дорожной сети) с целью перераспределения, путем установления единой территориальной зоны Ж-1 (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки).

Докладчик: Каравайцев Ф.В., начальник управления градостроительства администрации г. Бердска.

Содокладчик: Голубев В.А., председатель комитета по промышленности, предпринимательству, землепользованию, градостроительству, экологии и управлению муниципальной собственностью.

19. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 7 ГП-1 инв. №514049 Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска путем изменения территориального зонирования части земельного участка, находящегося в кадастровом квартале 54:32:010447, площадью 12959,3 кв.м. с зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа) на зону Ж-3 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки 2 – 4 этажа).

Докладчик: Каравайцев Ф.В., начальник управления градостроительства администрации г. Бердска.

Содокладчик: Голубев В.А., председатель комитета по промышленности, предпринимательству, землепользованию, градостроительству, экологии и управлению муниципальной собственностью.

20. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 7 ГП-1 инв. №514049 Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска путем изменения территориального зонирования части земельного участка с кадастровым номером 54:32:010447: 5444 общей площадью 2 314,0 кв.м., по адресу Новосибирская область, г.Бердск, микрорайон «Южный», с территориальной зоны Ж-2 (Зона индивидуальной жилой застройки городского типа) на зону Ж-3 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки 2-4 этажа).

Докладчик: Каравайцев Ф.В., начальник управления градостроительства администрации г. Бердска.

Содокладчик: Голубев В.А., председатель комитета по промышленности, предпринимательству, землепользованию, градостроительству, экологии и управлению муниципальной собственностью.

21. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 7 ГП-1 инв. №514049 Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска путем изменения территориального зонирования части земельного участка, находящегося в кадастровом квартале 54:32:010447, площадью 8926,6 кв.м. с зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа) на зону Ж-4 (зона среднеэтажной и многоэтажной смешанной жилой застройки 5 – 10 этажа).

Докладчик: Каравайцев Ф.В., начальник управления градостроительства администрации г. Бердска.

Содокладчик: Голубев В.А., председатель комитета по промышленности, предпринимательству, землепользованию, градостроительству, экологии и управлению муниципальной собственностью.

22. Об обращении в Законодательное Собрание Новосибирской области.

Докладчик: Голубев В.А., председатель комитета по промышленности, предпринимательству, землепользованию, градостроительству, экологии и управлению муниципальной собственностью.

23. О плане работы Совета депутатов города Бердска четвертого созыва на второе полугодие 2019 года.

Докладчик: Бадьин В.Г., председатель Совета депутатов г.Бердска.