Васильева: хватит требовать от учителей «представить фото сосулек»
Школьные учителя должны заполнять только четыре типа документов: дневники и классные журналы, рабочую программу и тематические планы, и это нужно отразить в Трудовом кодексе, заявила министр просвещения.
Ольга Васильева потребовала освободить учителей от бумажной волокиты
Разные ведомства завалили школы запросами, требуя ответы и, к примеру, «представить фото сосулек».
Школьные учителя должны заполнять только четыре типа документов: дневники и классные журналы, рабочую программу и тематические планы, и это нужно отразить в Трудовом кодексе, заявила министр просвещения Ольга Васильева. Она сказала об этом на парламентских слушаниях в Госдуме.
По словам Васильевой, учителя сейчас загружены избыточной отчетностью, в том числе речь идет о составлении ответов на запросы от различных ведомств, начиная от налоговой службы и заканчивая МЧС. Министр отметила странность некоторых требований, например, «представить фото сосулек», «указать количество высаженных деревьев в школьном дворе» с указанием числа участников — отдельно мальчиков и отдельно девочек.
Чтобы оградить учителей от этих требований, Минпросвещения разработало методические рекомендации и надеется добиться внесения соответствующих поправок в Трудовой кодекс, пообещала она.
Васильева также сообщила, что только 70% выпускников педагогических вузов получают дипломы и только половина идет работать в школу. Она сослалась на подсчеты своего ведомства.
Нежелание молодых специалистов идти работать в школу она связала с тем, что их пугает избыточная отчетность и неопределенность с зарплатой. Еще одной причиной страхов выпускников она назвала нехватку практики.
«Учителя, сидящие в зале, знают, что молодые учителя просто боятся идти в школу, потому что стандарт образовательный построен таким образом, что только 50 часов из курса обучения — это практика. Конечно, это недопустимо и с этим нужно что-то делать», — заявила министр.
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