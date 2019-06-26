Россия возвращается в ПАСЕ

Доклад, в котором содержится соответствующая резолюция, поддержали 118 парламентариев.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер о совершенствовании процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования, в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Доклад поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались.

В правила работы ПАСЕ, согласно документу, будет добавлена формулировка, гласящая, что «права членов голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий».

Кроме того, в документе указано, что ассамблея постановляет «пригласить парламенты государств — членов Совета Европы, которые в настоящий момент не представлены в ассамблее (Россия и Босния и Герцеговина — прим. ТАСС), направить на рассмотрение заявки на участие в июньской сессии».

«Эти заявки должны быть представлены ПАСЕ для их ратификации на следующем заседании после их передачи», — подчеркивается в документе. «Ассамблея постановляет, что изменения в правилах процедуры, изложенные в настоящей резолюции, вступают в силу с момента ее принятия», — гласит последний пункт резолюции.

Помимо этого, в документе говорится о необходимости развития «синергетического взаимодействия» между ПАСЕ и Комитетом министров СЕ. В этом контексте автор резолюции напоминает об инициативе создания совместной процедуры реагирования, которая «может быть инициирована Парламентской ассамблеей, Комитетом министров или генеральным секретарем». По мнению автора резолюции, такая процедура позволит «более эффективно реагировать в ситуациях, когда одно из государств-членов нарушает свои уставные обязанности и не соблюдает основополагающие принципы и ценности, которые отстаивает Совет Европы».

Чтобы принять резолюцию, парламентариям понадобилось почти девять часов, во время которых они рассмотрели около 220 поправок, из которых принята была лишь одна. Она касается одного из предложений первого абзаца резолюции: «Она [ассамблея] напоминает о многочисленных резолюциях, принятых ею за последние несколько десятилетий как для расширения своих возможностей действовать в этой области, так и для того, чтобы заявить о своей позиции в тех случаях, когда некоторые государства-члены не выполняют уставные обязательства, взятые ими на себя при вступлении в Совет Европы». Сюда было добавлено словосочетание «и рекомендаций» после слова «резолюций» («о многочисленных резолюциях и рекомендациях»).

Украинские парламентарии пытались отложить или перенести дальнейшее обсуждение поправок на более позднее время. От них поступали замечания о том, что в связи с началом нового дня ПАСЕ необходимо утвердить повестку дня. «Я не закрывала заседание», — парировала председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Другой парламентарий указывал, что в соответствии с правилами заседание должно заканчиваться в полночь. Однако Паскье напомнила, что еще днем было объявлено о задержке дебатов.

Реакция России

После принятия резолюции глава российской делегации вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что Россия во вторник подает заявку на подтверждение полномочий своей делегации в ПАСЕ.

«Весь день понедельника до позднего вечера члены ПАСЕ были заложниками делегатов из Украины и Великобритании, которые внесли на рассмотрение 200 с лишним поправок для того, чтобы затянуть принятие резолюции, позволяющей российской делегации вернуться в ПАСЕ и принять участие в летней сессии», — привела слова Толстого его пресс-служба.

Он подчеркнул, что, «кроме потраченного времени и нервов своих европейских коллег, они ничего так и не добились». «Поправки были отклонены: мы подаем заявку на подтверждение своих полномочий», — заключил Толстой.

Источник: ТАСС