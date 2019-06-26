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Поливать места скопления тополиного пуха водой в Бердске призывает МЧС

Взрослым необходимо следить за тем, как свободное время проводят дети, которые нередко воспринимают поджигание тополиного пуха как игру.

26.06.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Поливать места скопления тополиного пуха водой в Бердске призывает МЧС

Своевременная уборка и проливка водой мест скопления тополиного пуха уменьшает пожарную опасность

В Новосибирской области начинается сезон тополиного пуха, который скапливается вдоль дорог, на тротуарах и вокруг зданий, забивается в щели построек. Сотрудники МЧС России предупреждают жителей об опасности поджогов тополиного пуха, который вспыхивает моментально и может перенести огонь на ближайшие жилые дома, постройки и припаркованные рядом автомобили.

В этом году уже зафиксированы несколько вызовов на вспыхнувший пух. Чаще всего причиной загорания тополиного пуха становится неосторожное обращение с огнем, детская шалость с огнем, непотушенные сигареты и спички.

Своевременная проливка водой мест скопления пуха или его уборка уменьшает пожарную опасность. Взрослым необходимо следить за тем, как свободное время проводят дети, которые нередко воспринимают поджигание тополиного пуха как игру. Но быстро распространяющийся огонь способен нанести вред здоровью ребенка и вызвать крупный пожар. Кроме того, спасатели предостерегают: не устанавливайте мангал в местах, где скапливается тополиный пух.

Источник: МЧС по НСО


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