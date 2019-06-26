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Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо

Между компаниями и правительством есть договоренность о том, что рост цен топлива на АЗС сохранится в этом году на уровне инфляции.

26.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо

Источник: кабмин не планирует продлевать заморозку цен на топливо

Сдержать рост его стоимости в пределах инфляции поможет демпфирующий механизм, считают собеседники ТАСС.
Правительство не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте, так как скорректированный демпфирующий механизм сможет сдержать цены в пределах инфляции. Об этом ТАСС сообщили несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.
Один из источников заметил, что законопроект о корректировке демпфера должен быть принят Госдумой до 25 августа, при этом он задним числом сможет заработать уже с 1 июля 2019 года. Тем самым у правительства еще есть время на согласование его параметров и источников финансирования.

«Надо успеть принять законопроект до 25 августа. В этом случае он сможет задним числом вступить в силу 1 июля, так как уплата акциза осуществляется до 25 августа. Поэтому до этого еще много времени на внесение [в Госдуму]», — сказал один из собеседников агентства и добавил, что Минэнерго и Минфин уже фактически согласовали параметры демпфера и источники его финансирования. Сейчас министерства финализируют текст законопроекта.

По словам другого источника, недавно состоялось совещание на уровне первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака, на котором стороны согласовывали итоговые параметры демпфирующего механизма.

Источники агентства напомнили, что между компаниями и правительством есть договоренность о том, что рост цен топлива на АЗС сохранится в этом году на уровне инфляции. Эти обязательства выполняются, несмотря на то, что они юридически не зафиксированы, утверждают они.
Источник: ТАСС


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