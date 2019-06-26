Рекорд: Школьники из Тулы и Екатеринбурга набрали по 400 баллов на ЕГЭ

Два школьника, сдававших ЕГЭ в этом году, смогли набрать по 400 баллов по четырем предметам. Об этом сообщается на официальном сайте Рособрнадзора.

Выпускник тульского лицея №2 Даниил Дрябин сдавал русский язык, математику, физику и информатику. Мальчик учился в физико-математическом классе, на счету выпускника — победы на олимпиадах среди школьников. По его словам, успешно сдать экзамен может тот, кто хорошо учился в школе, а у него была хорошая база, поэтому экзамены не представляли труда.

— Важно иметь базу по предметам и уделять внимание не столько подготовке непосредственно к экзаменам, сколько изучению наук… И, конечно, многое решает самостоятельная работа, — считает Даниил Дрябин.

Вторая 400-бальница — выпускница екатеринбургской гимназии №9 Анастасия Пределина. Она сдавала такие же экзамены, что и туляк Даниил. Работы по всем дисциплинам были оценены на сто баллов, сообщает пресс-служба департамента информполитики региона.

Первым 400-бальником в стране стал выпускник 2013-го года из Кирова, вторым — москвич в прошлом году, информирует «Вести-Тула» со ссылкой на общероссийскую статистику.

Источник: РГ