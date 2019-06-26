Бледность, отвращение к мясу и потеря веса могут говорить об онкологии у человека

Заявление британских медиков о том, что по рукам можно определить наличие онкологических заболеваний, прокомментировала «Вечерней Москве» врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина. По ее мнению, отекшие пальцы и изменившаяся структура ногтевых пластин могут свидетельствовать не только о раке, но и о болезнях легких.

— Ногти, как часовые стекла, и пальцы, как барабанные палочки, — симптомы, которые еще наши старые профессора использовали в диагностике. Но я не знаю способа дифференцировать, что это — рак, или пневмосклероз, или целый ряд других заболеваний — без индивидуального анализа.

Врач рассказала и о других внешних симптомах онкологии, заметив которые, стоит насторожиться.

— Как правило, у человека снижается вес, потому что пропадает аппетит. Появляется отвращение к мясу. Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.

По словам медика, перечисленные симптомы — не стопроцентные, но достаточно характерные признаки онкологии.

Источник: vm.ru