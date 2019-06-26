Почему меня постоянно кусают комары, а других нет?

Некоторые люди могут летом вечерами находиться на улице и не страдать от укусов комаров. Другие же не могут носить открытую одежду, поскольку на них сразу же нападают насекомые. Ученые рассказали, почему одни постоянно становятся объектом нападок комаров, а других они не трогают. Специалисты отмечают, что это связано с химическим составом воздуха. Комары, используя сенсорные органы для поиска жертв, следуют химическим следам, которые оставляют тела людей. В частности, насекомые полагаются на углекислый газ, чтобы найти своих жертв. Когда человек выдыхает, углекислый газ из легких не сразу смешивается с воздухом. «Комары начинают ориентироваться на эти импульсы углекислого газа и продолжают летать против ветра, поскольку ощущают более высокие концентрации, чем в нормальном окружающем воздухе», — сказал Йуп ван Лоон, энтомолог из университета Вагенингена в Нидерландах.

Используя углекислый газ, комары могут находить цели на расстоянии до 50 метров. В тесных помещениях комары принимают во внимание множество факторов, которые варьируются от человека к человеку, в том числе температуру кожи, наличие водяного пара и цвет. Ученые считают, что наиболее важными при выборе одного человека, а не другого, являются химические соединения, образующиеся в колониях микробов, которые живут на коже. «Бактерии преобразуют секреты наших потовых желез в летучие соединения, которые попадают в воздух и обонятельную систему комаров», — отмечают ученые. Эти химические букеты являются сложными, включая более 300 различных соединений, и они варьируются от человека к человеку в зависимости от генетических изменений и окружающей среды.

Источник: oane.ws