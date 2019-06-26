КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-к в центре Бердска
Продам 1-ю в центре
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

13 гастарбайтеров из Средней Азии прописала в квартире жительница Бердска

42 человека утонули в 2018 году в Новосибирской области

Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо

За торговлю вещдоками 2 года колонии дал суд замначальнику ОМВД по Бердску Алексею Зорину

Ушел из жизни заслуженный строитель России и почетный гражданин Бердска Геннадий Рамзаев

Во время аборта умерла многодетная жительница Кемерова

Поливать места скопления тополиного пуха водой в Бердске призывает МЧС

Толпа подростков в Барабинске избивала сверстников и размещала видео избиения в интернет

Рассекретил космический цех и электробритвы оборонный завод в Бердске

Бледность, отвращение к мясу и потеря веса могут говорить об онкологии у человека

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Почему меня постоянно кусают комары, а других нет?

Ученые считают, что наиболее важными при выборе одного человека, а не другого, являются химические соединения, образующиеся в колониях микробов, которые живут на коже.

26.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Почему меня постоянно кусают комары, а других нет?

Ученые рассказали, почему одних людей постоянно кусают комары, а других нет

Некоторые люди могут летом вечерами находиться на улице и не страдать от укусов комаров. Другие же не могут носить открытую одежду, поскольку на них сразу же нападают насекомые. Ученые рассказали, почему одни постоянно становятся объектом нападок комаров, а других они не трогают. Специалисты отмечают, что это связано с химическим составом воздуха. Комары, используя сенсорные органы для поиска жертв, следуют химическим следам, которые оставляют тела людей. В частности, насекомые полагаются на углекислый газ, чтобы найти своих жертв. Когда человек выдыхает, углекислый газ из легких не сразу смешивается с воздухом. «Комары начинают ориентироваться на эти импульсы углекислого газа и продолжают летать против ветра, поскольку ощущают более высокие концентрации, чем в нормальном окружающем воздухе», — сказал Йуп ван Лоон, энтомолог из университета Вагенингена в Нидерландах.

Используя углекислый газ, комары могут находить цели на расстоянии до 50 метров. В тесных помещениях комары принимают во внимание множество факторов, которые варьируются от человека к человеку, в том числе температуру кожи, наличие водяного пара и цвет. Ученые считают, что наиболее важными при выборе одного человека, а не другого, являются химические соединения, образующиеся в колониях микробов, которые живут на коже. «Бактерии преобразуют секреты наших потовых желез в летучие соединения, которые попадают в воздух и обонятельную систему комаров», — отмечают ученые. Эти химические букеты являются сложными, включая более 300 различных соединений, и они варьируются от человека к человеку в зависимости от генетических изменений и окружающей среды.

Источник: oane.ws


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Вице-мэр Новосибирска по городскому хозяйству подал в отставку 13 гастарбайтеров из Средней Азии прописала в квартире жительница Бердска Перекроют 27 июня движение по ул. Суворова в Бердске из-за ремонта водовода

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика