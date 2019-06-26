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Толпа подростков в Барабинске избивала сверстников и размещала видео избиения в интернет

В качестве потерпевших по уголовному делу признано четверо несовершеннолетних.

26.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Толпа подростков в Барабинске избивала сверстников и размещала видео избиения в интернет

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту нанесения побоев несов

Барабинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух 17-летних и одного 16-летнего подростка,в зависимости от роли каждого в содеянном их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 33 ст. 116 УК РФ (пособничество в совершении преступления советами, указаниями — побоям), п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений), ст. 116 УК РФ (побои).

По данным следствия, весной 2019 года группа несовершеннолетних подростков на территории города Барабинска Новосибирской области под надуманным предлогом провоцировала конфликтные ситуации с несовершеннолетними, после чего избивали их. Все происходящее снимали на камеру мобильного телефона с последующим размещением видеозаписи избиений в сети «интернет» для просмотра неограниченным количеством пользователей.

В качестве потерпевших по уголовному делу признано четверо несовершеннолетних.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копий обвиняемым будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следком


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