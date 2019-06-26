13 гастарбайтеров из Средней Азии прописала в квартире жительница Бердска
42 человека утонули в 2018 году в Новосибирской области
Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо
За торговлю вещдоками 2 года колонии дал суд замначальнику ОМВД по Бердску Алексею Зорину
Ушел из жизни заслуженный строитель России и почетный гражданин Бердска Геннадий Рамзаев
Во время аборта умерла многодетная жительница Кемерова
Поливать места скопления тополиного пуха водой в Бердске призывает МЧС
Толпа подростков в Барабинске избивала сверстников и размещала видео избиения в интернет
Рассекретил космический цех и электробритвы оборонный завод в Бердске
Бледность, отвращение к мясу и потеря веса могут говорить об онкологии у человека