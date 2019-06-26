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Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме

Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска и Искитим. Ваше объявление появится в выделенном месте. Цена недели размещения — 50 рублей.

26.06.2019 Нет комментариев
 
Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме

Дорогие бердчане! Раньше на сайте www.kvartiranso.ru частные лица могли разместить три бесплатных объявления в месяц. По многочисленным просьбам мы ввели сервис платных объявлений.
VIP-объявления — стоимость размещения — 50 рублей — 1 неделя. Оплатить данную услугу можно через Робокассу.
Оплаченное объявление появляется в общем списке объявлений и в специальном выделенном месте.
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