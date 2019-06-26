Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020»

Конкурс «Бердская красавица» продолжается. Присылайте на электронную почту bkurer@mail.ru
фото с пометкой «Бердская красавица-2020». Опубликованные фото участвуют в конкурсе следующего года. Все снимки печатаются по средам в газете «Курьер.Среда.Бердск» и в группе ВКонтакте
. После подведения итогов, в ноябре 2019 года, фото победительниц будут опубликованы на большом календаре «Бердская красавица-2020».
Обязательно укажите в письме ваши имя и фамилию, а также номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться при подведении итогов.
Для участия необходимо выслать две фотографии.
Одна фотография — в полный рост, другая — портретный снимок. Одна фотография приниматься на конкурс не будет.
Все вопросы задавайте по тел. 2-15-51. Удачного года!
Снимки принимаем с 10 ноября 2018 года по 1 ноября 2019 года.
Ангелина Есюкова
Полякова Виктория
Марина
Алина Гарнецева
Алла Чигиринских
Хмельницкая Дарья
Олина Елена
Тетерина Светлана
Таранюк Наталья
Бачурина Вера
Куземчикова Кристина
Ивашина Вероника
Маргарита Кутлина
Анастасия Феляур
Ефименко Елизавета
Снежана Дмитриева
Евтушенко Кристина
Лилия Белова
Вишникина Алена
Буцкая Наталья
Олейникова Кристина
Зубенко Евгения
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Ну, вот! Хорошее начало.
11 11
А есть ограничения по возрасту?
7 7
совершеннолетние
7 2
))) Судя по фото, нет. Счатаешь себя красавицей, то в добрый путь.
11 3
Что за дискриминация по половому признаку?! Даешь конкурс «Бердский красавец»!
29 7
Регулярно это предложение всплывает))
есть мнение, что слать никто не будет.
10 1
Тогда политкорректно конкурс назвать нейтрально: «Бердские красав(и)цы-2020».
9 3
Зачем? На календарь идут первые 3 места.
Так что либо- либо.
2 2
Олейникова Кристина вне конкурса!
9 4
Лилия, авторизуйтесь
2 1
Почему?
Она сама красивая.
6 4
Еще два снимка нужно…
— без макияжа
— в купальнике
А впрочем….первых два совсем не обязательно!
3 0
пока что худший год. жутики.
6 4
Ужастики и ненатуралики!!!!
Не представляете, как же вы все уже надоели!!!!!!!!!!!!!!
Одни и те-же….
Ничего натурального….
Лучше не начинайте…..
5 2
Просто фотографы криворукие .
3 2
Мне одному показалось, что у пятой сверху конкурсантки, глаза на портрете, увеличины фотошопом? При этом, на фото во весь рост, к глазам нет вопросов! Или я ошибаюсь?
5 1
Не только глаза, но и скулы, девушки, не перебарщивайте с Фотошопом
5 1
Алина понравилась…
Красивенькая…
1 3