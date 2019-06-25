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Завтра буду жаловаться на очереди в РКЦ губернатору

Работает одна касса, люди в жару стоят и не могут оплатить за май коммунальные услуги!

25.06.2019 10 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Татьяна Анатольевна:
До каких пор в Бердске будет происходить беспредел в кассах РКЦ? Сегодня 25число время подачи показаний приборов. Я председатель совета дома принесла показания в 1130 в кассу на Павлова, но в помещение не пройти на крыльца — толпа народу! Работает одна касса, люди в жару стоят и не могут оплатить за май коммунальные услуги! При этом в Кбу долги, а деньги не принимают. Пусть руководство РКЦ садится и принимает, если нет сотрудников. Администрация трубку не берёт. Мэр города работает по автоответчику, РКЦ скидывают, но что ж завтра буду звонить Губернатору надоело это безобразие!!!


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(10) Комментариев

  1. Банкир

    Подсказываю.
    Необходимо организовать массовые обращения по поводу плохого обслуживания людей в кассах РКЦ. Наподобие DDOS-атаки. Каждый день — штук, по десять. В течение года =-O На все виды адресов. Плюс — в общественные приёмные депутатов всех рангов и сортов :-D
    Плюс- приёмную Постпреда Президента в ФО.
    Увидите — результат не заставит себя ждать. 8)

    Thumb up 14 Thumb down 0

    • Аноним

      Наглядно: Результат не заставил себя ждать, когда жители Киселевска попросили убежища в Канаде, а Джастин Трюдо тут же предложил им поменять гражданство и переехать в Канаду на ПМЖ.
      Даже после жалоб Путину не было такой мгновенной реакции от региональных властей.))

      Thumb up 8 Thumb down 1

  2. Аноним

    Очевидно, что у автора есть интернет.
    Вопрос: почему онлайн показания не передать?

    Еще вопрос: все показания можно передать отправив СМС.
    Зачем идти для этого в кассу?

    Оплата также осуществляется онлайн легко и непринужденно, что явно по силам тому, кто способен написать новость в интернете (как автор)

    Thumb up 3 Thumb down 10

    • Аноним

      Там слишком много возможностей исказить показания.
      Завис сервер , сбой , геморрой , и т.д , как захотят , если уж поставили такую цель собрать кучу должников , то стараться будут на всех фронтах .

      Thumb up 7 Thumb down 2

  3. Аноним

    Значит им нужны должники чтоб потом свалить все .
    Мол жители задолжаали

    Thumb up 9 Thumb down 2

  4. Аноним

    Как председатель совета дома попросите помощи у своих молодых более продвинутых соседей, которые помогут передать данные со счётчиков по интернету.Зачем долбиться в закрытую дверь если вам не хотят открывать? Губернатор скорее всего тоже передаёт свои показания по интернету.

    Thumb up 1 Thumb down 10

  5. Аноним

    Татьяна Анатольевна,напишите пожалуйста название вашей УК.

    Thumb up 7 Thumb down 0

  6. Аноним

    Я показания всего дома Передаются и я их благополучно передала кассиру а вот оплатить за квартиру не смогла. Платить через интернет нужно иметь деньги на банковской карте а у меня её нет я пенсионерка с пенсией 11300р. Смешно для такой суммы карту иметь!

    Thumb up 7 Thumb down 0

  7. Аноним

    на Островского тоже самое…. толпааааааааааа…

    Thumb up 5 Thumb down 0

  8. Смотрящий

    Зато Рамис Масимович на машине по городу зажигает, о ГОРОДЕ думает. О РОССИИ!!! Как человека без образования — на такую должность поставили? Хотя понятно — кто работодатель.

    Thumb up 3 Thumb down 0

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