Завтра буду жаловаться на очереди в РКЦ губернатору

Замурованную 10 лет назад капсулу с посланием потомкам не смогли вскрыть в День открытых дверей БЭМЗа в Бердске
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Подсказываю.
Необходимо организовать массовые обращения по поводу плохого обслуживания людей в кассах РКЦ. Наподобие DDOS-атаки. Каждый день — штук, по десять. В течение года На все виды адресов. Плюс — в общественные приёмные депутатов всех рангов и сортов
Плюс- приёмную Постпреда Президента в ФО.
Увидите — результат не заставит себя ждать.
14 0
Наглядно: Результат не заставил себя ждать, когда жители Киселевска попросили убежища в Канаде, а Джастин Трюдо тут же предложил им поменять гражданство и переехать в Канаду на ПМЖ.
Даже после жалоб Путину не было такой мгновенной реакции от региональных властей.))
8 1
Очевидно, что у автора есть интернет.
Вопрос: почему онлайн показания не передать?
Еще вопрос: все показания можно передать отправив СМС.
Зачем идти для этого в кассу?
Оплата также осуществляется онлайн легко и непринужденно, что явно по силам тому, кто способен написать новость в интернете (как автор)
3 10
Там слишком много возможностей исказить показания.
Завис сервер , сбой , геморрой , и т.д , как захотят , если уж поставили такую цель собрать кучу должников , то стараться будут на всех фронтах .
7 2
Значит им нужны должники чтоб потом свалить все .
Мол жители задолжаали
9 2
Как председатель совета дома попросите помощи у своих молодых более продвинутых соседей, которые помогут передать данные со счётчиков по интернету.Зачем долбиться в закрытую дверь если вам не хотят открывать? Губернатор скорее всего тоже передаёт свои показания по интернету.
1 10
Татьяна Анатольевна,напишите пожалуйста название вашей УК.
7 0
Я показания всего дома Передаются и я их благополучно передала кассиру а вот оплатить за квартиру не смогла. Платить через интернет нужно иметь деньги на банковской карте а у меня её нет я пенсионерка с пенсией 11300р. Смешно для такой суммы карту иметь!
7 0
на Островского тоже самое…. толпааааааааааа…
5 0
Зато Рамис Масимович на машине по городу зажигает, о ГОРОДЕ думает. О РОССИИ!!! Как человека без образования — на такую должность поставили? Хотя понятно — кто работодатель.
3 0