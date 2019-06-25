Завтра буду жаловаться на очереди в РКЦ губернатору

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаДо каких пор в Бердске будет происходить беспредел в кассах РКЦ? Сегодня 25число время подачи показаний приборов. Я председатель совета дома принесла показания в 1130 в кассу на Павлова, но в помещение не пройти на крыльца — толпа народу! Работает одна касса, люди в жару стоят и не могут оплатить за май коммунальные услуги! При этом в Кбу долги, а деньги не принимают. Пусть руководство РКЦ садится и принимает, если нет сотрудников. Администрация трубку не берёт. Мэр города работает по автоответчику, РКЦ скидывают, но что ж завтра буду звонить Губернатору надоело это безобразие!!!