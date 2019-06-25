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Родила прямо в автобусе жительница Красноярска

Роды принимали всем салоном. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. (ВИДЕО)

25.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Родила прямо в автобусе жительница Красноярска

Маму с малышом доставили в Красноярский межрайонный родильный дом

В Красноярске женщина родила ребенка в салоне автобуса №64. Роды принимали всем салоном.

Вечером 24 июня в Красноярске 33-летняя красноярка родила ребенка прямо в салоне автобуса №64. Об этом Новостям ТВК сообщили очевидцы, которые в тот момент находились в салоне автобуса. На записи видно, как к автобусу бегут медики из роддома, куда роженицу привез водитель автобуса.

По словам очевидцев, в родах принимали участие все, кто был в салоне.

«Мы ехали на 64 автобусе нормально, сидела беременная женщина. В районе Северного она начала разговаривать с женщиной на соседнем сиденье про схватки, что вроде как начинаются. Та спрашивала у нее, сможет ли она потерпеть, пока скорая приедет. В итоге всем салоном решили не ждать скорую, а без остановок ехать сразу в роддом. На Урванцева она сказала, что уже не может терпеть. На шоссе после Бадалыка она уже начала рожать, головка показалась. Женщины в салоне приняли роды, оказали первую помощь, мальчика родила. Все молодцы. Водитель заехал на территорию роддома, ее забрали в больницу. Весь салон проявил солидарность, поехали без остановок, никто ее не бросил», – рассказала Новостям ТВК красноярка Жанна.
Маму с малышом доставили в Красноярский межрайонный родильный дом № 1 в Солнечном.

Главный врач роддома №1 рассказала о самочувствии мамы и ребенка, действиях пассажиров, принимавших роды и других деталях самой громкой истории последних дней.

По словам главврача красноярского роддома №1 Ольги Куниловой, впервые за всю историю учреждения роженицу привезли на маршрутном автобусе прямо на территорию больницы. Несмотря на такую нестандартную ситуацию, на практике подобные случаи «быстрых родов» бывают, и акушеры к ним готовы.

«Мы к таким нестандартным ситуациям привыкли, потому что в акушерстве любые роды протекают нетипично, нестандартно. Мы привыкли к оказанию помощи в экстренных условиях, но транспортные роды бывают не так часто. С такими случаями сталкиваются бригады скорой помощи», – рассказала Новостям ТВК главврач роддома №1 Ольга Кунилова.
По словам главврача красноярского роддома №1 Ольги Куниловой, впервые за всю историю учреждения роженицу привезли на маршрутном автобусе прямо на территорию больницы. Несмотря на такую нестандартную ситуацию, на практике подобные случаи «быстрых родов» бывают, и акушеры к ним готовы.

«Мы к таким нестандартным ситуациям привыкли, потому что в акушерстве любые роды протекают нетипично, нестандартно. Мы привыкли к оказанию помощи в экстренных условиях, но транспортные роды бывают не так часто. С такими случаями сталкиваются бригады скорой помощи», – рассказала Новостям ТВК главврач роддома №1 Ольга Кунилова.

Источник: tvk6.ru


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