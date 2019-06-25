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Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»

Позднее в пресс-службе республиканского Министерства образования заявили, что оговорка связана с усталостью и волнением.

25.06.2019 Фото: стоп-кадр видео Нет комментариев
 
Министр образования Хакасии назвала Радищева автором Горе от ума

Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина допустила ошибку во время телеинтервью, приписав авторство пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума» Александру Радищеву.
В эфире телеканала «Абакан 24» ведущий спросил у Гимазутиной, изучают ли сейчас в школах произведения Радищева.
«Да, «Горе от ума» проходят», — заявила министр образования республики.
Позднее в пресс-службе республиканского Министерства образования заявили, что оговорка связана с усталостью и волнением.
«Лариса Николаевна Гимазутина была в прямом эфире в половине десятого вечера. Это нужно учесть. До этого она провела ряд встреч», — говорится в официальном сообщении.
Грибоедов написал пьесу «Горе от ума» в 1822-1824 годах. Наиболее известным произведением Радищева считается «Путешествие из Петербурга в Москву», которое также изучается в школе.

Источник: РИА Новости


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