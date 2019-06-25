Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина допустила ошибку во время телеинтервью, приписав авторство пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума» Александру Радищеву.

В эфире телеканала «Абакан 24» ведущий спросил у Гимазутиной, изучают ли сейчас в школах произведения Радищева.

«Да, «Горе от ума» проходят», — заявила министр образования республики.

Позднее в пресс-службе республиканского Министерства образования заявили, что оговорка связана с усталостью и волнением.

«Лариса Николаевна Гимазутина была в прямом эфире в половине десятого вечера. Это нужно учесть. До этого она провела ряд встреч», — говорится в официальном сообщении.

Грибоедов написал пьесу «Горе от ума» в 1822-1824 годах. Наиболее известным произведением Радищева считается «Путешествие из Петербурга в Москву», которое также изучается в школе.

Источник: РИА Новости