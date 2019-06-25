Более 5 млн россиян смотрели «прямую линию» с Путиным

Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным посмотрели 5,3 миллиона россиян, сообщается в исследовании Mediascope.

Согласно статистике, программу «Прямая линия с Владимиром Путиным» посмотрели 5 336 368 человек в России, что составило 7,6% населения страны старше четырех лет.

Данные представлены на основе суммарной аудитории телеканалов, транслировавших программу — «Первого канала», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «МИР».

В прошлом году прямую линию с президентом посмотрело 5,78 миллиона россиян. Больше всего за последние 10 лет россиян, согласно статистике, смотрели прямую линию с президентом в 2015-ом году — тогда программу посмотрело 8,38 млн человек.

Прямая линия с президентом РФ началась 20 июня после полудня по московскому времени и продолжалась 4 часа 8 минут. Общение главы государства с гражданами транслировали «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Всего поступило порядка 2 миллионов обращений, Путин ответил на 81 вопрос. Их задавали как ведущие, так и присутствовавшие в студии гости, в call-центр поступали звонки, смс, видеообращения со всех концов России. Также по ходу прямой линии президент периодически самостоятельно выбирал вопросы, появляющиеся в формате «бегущей строки».

Источник: РИА Новости