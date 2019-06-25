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Более 5 млн россиян смотрели «прямую линию» с Путиным

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Более 5 млн россиян смотрели «прямую линию» с Путиным

Больше всего за последние 10 лет россиян, согласно статистике, смотрели прямую линию с президентом в 2015-ом году — тогда программу посмотрело 8,38 млн человек.

25.06.2019 Фото: кремлин.ру 5 коммент.
 
Более 5 млн россиян смотрели прямую линию с Путиным

«Прямую линию» с Путиным посмотрели 5,3 миллиона россиян

Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным посмотрели 5,3 миллиона россиян, сообщается в исследовании Mediascope.
Согласно статистике, программу «Прямая линия с Владимиром Путиным» посмотрели 5 336 368 человек в России, что составило 7,6% населения страны старше четырех лет.
Данные представлены на основе суммарной аудитории телеканалов, транслировавших программу — «Первого канала», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «МИР».
В прошлом году прямую линию с президентом посмотрело 5,78 миллиона россиян. Больше всего за последние 10 лет россиян, согласно статистике, смотрели прямую линию с президентом в 2015-ом году — тогда программу посмотрело 8,38 млн человек.
Прямая линия с президентом РФ началась 20 июня после полудня по московскому времени и продолжалась 4 часа 8 минут. Общение главы государства с гражданами транслировали «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Всего поступило порядка 2 миллионов обращений, Путин ответил на 81 вопрос. Их задавали как ведущие, так и присутствовавшие в студии гости, в call-центр поступали звонки, смс, видеообращения со всех концов России. Также по ходу прямой линии президент периодически самостоятельно выбирал вопросы, появляющиеся в формате «бегущей строки».

Источник: РИА Новости


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Как это приятно! =)
    Представляю, сколько народу радовалось выступлению любимого президента! *BRAVO*

    Thumb up 1 Thumb down 13

  2. Аноним

    «Прямая линия» Путина в 2019 году стала самым провальным общением с народом с 2015 года…
    Данные, представленные исследовательской компанией Mediascope, подтверждают показатели опросов, фиксирующие катастрофическое снижение рейтинга Путина, который не спасают ни новые методики подсчетов, ни обещания улучшить жизнь граждан уже в 2019 году. Это происходит на фоне снижения доходов россиян, уровень бедности которых может вскоре причиной социального взрыва и все большего убеждения граждан, что Путин живет в какой-то совершенно иной стране. http://classic.newsru.com/russia/24jun2019/line_rating.html
    зы. Нужно учитывать, что личный состав силовых структур, свободный от вахт, караулов и патрулирования поднадзорной территории, а также подневольных бюджетников поголовно усаживают перед телевизором внимать гаранту на таких спектаклях чуть ли не под роспись. А потому общее число 5,3 миллиона — это явный провал сериала в прокате.
    кстати, теперь понятна эта антигрузинская истерия в наших сми …) Это банальная попытка срочно перевести внимание от одного провала на другой. ))

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  3. Новый мэр

    примерно 4% населения России, а сколько налогоплательщиков?

    Thumb up 13 Thumb down 2

  4. Аноним

    Смотрели,смотрели,да не высмотрели…

    Thumb up 8 Thumb down 0

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