Изуродовали иномарку надписями из баллончика вандалы в Бердске

Неизвестные нанесли баллончиками с краской на стенах рекламу сайта сомнительного содержания.

Актам вандализма на минувших выходных подверглись жители и автовладельцы в районе перекрестка улиц Лермонтова и Островского, сообщает сайт iberdsk.ru

Неизвестные личности расписали стены ряда многоэтажек и несколько автомобилей припаркованных около домов. Разрекламированный сайта посвящен наркотическим веществами и «лохотрону», связанному с розыгрышем автомобиля.

Обратился ли владелец машины в полицию пока не известно.