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Изуродовали иномарку надписями из баллончика вандалы в Бердске

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Изуродовали иномарку надписями из баллончика вандалы в Бердске

На стенах дома и на машине неизвестные написали рекламу сайта, который рекламирует розыгрыш автомобиля.

25.06.2019 Фото: Дмитрия Дорофеева/iberdsk.ru 5 коммент.
 
Изуродовали иномарку надписями из баллончика вандалы в Бердске

Вандалы разрисовали из баллончика машину в Бердске

Неизвестные нанесли баллончиками с краской на стенах рекламу сайта сомнительного содержания.
Актам вандализма на минувших выходных подверглись жители и автовладельцы в районе перекрестка улиц Лермонтова и Островского, сообщает сайт iberdsk.ru

Неизвестные личности расписали стены ряда многоэтажек и несколько автомобилей припаркованных около домов. Разрекламированный сайта  посвящен наркотическим веществами и «лохотрону», связанному с розыгрышем автомобиля.
Обратился ли владелец машины в полицию пока не известно.

 


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(5) Комментариев

  1. Андрей

    Что за молодежь пошла! Нам трех букв хватало.

    Thumb up 3 Thumb down 1

  2. Аноним

    Креативное мышление

    Thumb up 0 Thumb down 1

  3. Последний барак на фергане

    150р. За 1 надпись платят))

    Thumb up 0 Thumb down 0

  4. Александр

    Обратился! В полиции сказали «У нас вчера был фестиваль красок, попробуйте ототрите». И всё.

    Thumb up 0 Thumb down 0

  5. Александр

    Обратился! В полиции сказали «У нас вчера был фестиваль красок, попробуйте ототрите». И всё. А «изуродовано» 4 автомобиля.

    Thumb up 0 Thumb down 0

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