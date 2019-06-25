Клееный брус: экологично, практично и респектабельно

Этот строительный материал обладает значительным запасом прочности и дает возможность создавать большепролетные конструкции, сложные кровли. Архитекторы полюбили клееный брус за возможность воплощать в жизнь проекты в самых разных стилях, начиная от элегантной классики и заканчивая сдержанным скандинавским стелем. Дома из бруса прекрасно вписываются в любой ландшафт, а возможности современного безрамного остекления обеспечивают им современный внешний вид и дают их обитателям максимально полное ощущение близости с природой.

Производитель клееного бруса завод «ОЛЕС», zavodoles.ru отмечает, что использование этого стройматериала возможно на сложных грунтах: дом не требует основательного фундамента. Стройку можно вести в любое время года, морозы не станут поводом замораживать проект. Продолжая тему холодов стоит отметить, что брус толщиной 20 см превосходит по теплоизоляции метровую кирпичную кладку. Необходимость в дополнительной теплоизоляции отпадает благодаря сложному профилю бруса, который обеспечивает герметичность стен.

Дома из клееного бруса не нуждаются в отделке ни внутри, ни снаружи. Играя с разными цветовыми сочетаниями удается адаптировать бревенчатые стены под любые интерьерные решения, будь то арт-деко, прованс, кантри или стиль русской усадьбы.