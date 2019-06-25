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Бердчанам – о Беларуси

Для любителей путешествий и новых впечатлений Беларусь — привлекательный регион, где можно с пользой провести время, оздоровиться и узнать много любопытных фактов.

25.06.2019 Нет комментариев
 
Бердчанам – о Беларуси

Для создания у гостей полноценного образа страны подойдет аренда автобуса с водителем в Минске. Такой автобус может сопровождать путешественников во время пребывания на Белорусской земле.

Для жителей Бердска Беларусь может предстать в образах – спортивной, хранящей исторические и культурные традиции предков, современной европейской державой. А еще Белая Русь славится красивой природой с зеленью лесов и синью озер, уникальным животным миром и добрыми гостеприимными жителями.

Взяв автобус напрокат, гости страны смогут ознакомиться с достопримечательностями Минска и окрестностей, а затем отправиться в Беловежскую пущу, Брест, Мир, Несвиж, Жировичи и другие популярные среди приезжих места.

Находясь в салоне современного туристического автобуса, пассажир испытывает только комфорт и удобство. Мягкие сиденья, кондиционированный салон, телевизор — сделают путешествие приятным и запоминающимся. Турист сможет сосредоточиться на собственных эмоциях, не задумываясь об организации поездки.

Для того чтобы выбрать транспортную компанию для сотрудничества, бердчанам не обязательно приезжать в Минск, можно выбрать фирму по интернету или по отзывам тех, кто уже пользовался такими услугами, и оставить заявку на сайте. Далее менеджеры свяжутся с вами и обсудят текущие вопросы.

По предварительной договоренности, арендованный автобус может встретить экскурсионную группу в аэропорту или на железнодорожном вокзале и сопровождать гостей во время пребывания на белорусской земле. И таким же образом проводить.

Это удобно, так как не придется тратить драгоценное время на организационные вопросы, а просто наслаждаться отдыхом.

Так же, заранее, можно составить программу пребывания: самому или довериться профессиональным гидам, которые подскажут, какие экскурсионные объекты будут особенно интересны жителям России.

Собираясь в Беларусь, запланируйте знакомство с национальной кухней. Может, российские и белорусские блюда чем-то похожи, но ни один гость еще не устоял перед картофельными драниками или мачанкой по-крестьянски с блинами. А почему мачанка так называется– узнаете, когда приедете в гости.

И напоследок закрепите впечатление о стране, выпив рюмочку крамбамбули (алкогольного напитка). Не употребляющие алкоголь прекрасно утолят жажду хлебным квасом, который в летнее время продают на улицах в больших бочках.


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