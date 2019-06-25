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Отключили холодную воду в домах около Лесхоза в Бердске

Подвоз воды будет организован. Воды не будет с 06.00 до 17.00. 26 июня.

25.06.2019 Фото: Pixabay Нет комментариев
 
Отключили холодную воду в домах около Лесхоза в Бердске

Дефект на водоводе по адресу:ул.Кольцова 2.

В связи с устранением дефекта на водоводе ДУ=100 по адресу: ул.Кольцова 2, будет прекращена подача холодной воды на ЦТП «Лесхоз», ул.Пастухова,ул.30 лет Победы,ул.Кольцова от д.2 до д.52. С 06.00 ч. 26.06.2019 года ориентировочно до 17.00 ч. 26.06.2019 года. Подвоз воды будет организован.


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