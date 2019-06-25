Отключили холодную воду в домах около Лесхоза в Бердске

В связи с устранением дефекта на водоводе ДУ=100 по адресу: ул.Кольцова 2, будет прекращена подача холодной воды на ЦТП «Лесхоз», ул.Пастухова,ул.30 лет Победы,ул.Кольцова от д.2 до д.52. С 06.00 ч. 26.06.2019 года ориентировочно до 17.00 ч. 26.06.2019 года. Подвоз воды будет организован.