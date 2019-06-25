В разглашении персональных данных коллекторам подозревает КБУ жительница Бердска

Столкнулась с неприятной ситуацией жительница Бердска Елена — 21 июня 2019 года в своем почтовом ящике она обнаружила уведомление от организации ООО «Региональное Бюро Взысканий» о имеющейся сумме долга перед Комбинатом бытовых услуг в размере 3 000 рублей. В письме указано, что долг актуален на 17 июня 2019 года, но женщина уверяет — она никогда не копила долги по коммунальным платежам.

— Как только я получила это письмо, то сразу же обратилась в бухгалтерию КБУ. Мне подтвердили — моя задолженность 0 рублей. Когда мы только переходили на прямые договоры, то в счетах была некоторая путаница. Но позже, по данным приложения «Город» я сверила свои платежи, долга у меня не оказалось, — рассказала Елена «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 25 июня.

Она отметила, что исходя из письма, ООО «РБВ» действует на основании договора поручения от 5 апреля 2019 года. Однако никаких документов и согласия на обработку персональных данных с КБУ она не подписывала. За комментарием она обратилась в ООО «РБВ», там ей пояснили, что возможно, возникла какая-то заминка с платежом в предыдущие месяцы, поэтому ей пришло уведомление о долге. Однако бердчанка напомнила: дата на бланке стоит свежая — 17 июня.

-В письме указан бердский адрес этой конторы и несколько телефонных номеров. Дозвониться до оператора было крайне сложно. Около получаса все три номера телефона были заняты. Оператор сразу же обратился ко мне по имени и фамилии. Как бы он мог узнать о моих персональных данных? Сложилось ощущение, что это настоящее коллекторское агенство — на том конце провода фоном отчетливо были слышны разговоры других операторов,- интересуется Елена.

Кроме того, бердчанка считает, что КБУ передает в ООО «РБВ» заведомо ложную информацию о долгах населения, а те в свою очередь, отправляют жильцам письма с заведомо ложными цифрами по задолженности за коммунальные услуги, тем самым «нанося моральный вред собственникам жилья».

— Я потратила свое время и нервы, чтобы выяснить, откуда взялся долг. Второй момент, который я считаю незаконным, это передача от МУП КБУ в ООО «РБВ» моих персональных данных. Согласия на их передачу я не давала. И хотя в полученном уведомлении указан только мой адрес, и номер абонента, но в момент моего телефонного звонка в ООО «РБВ», после того как я назвала свой адрес, в ответ мне сразу же назвали мое полное ФИО. Значит, данная информация была передана в полном объеме от КБУ. В противном случае, возникает вопрос, если не от КБУ, то откуда РБВ получил мои персональные данные? — поинтересовалась Елена. — Как я понимаю, это сплошная массовая история для нашего города. История нарушений закона. Ведь даже в больнице на каждую медицинскую манипуляцию мы подписываем согласие на обработку персональных данных. А тут что получается, любой может вытащить письмо из почтового ящика и узнать о моих данных. Мне скрывать нечего, но я не хочу, чтобы ложную информацию обо мне передавали третьим лицам, — возмущена Елена.

В 2017 году аналогичное письмо получала пенсионерка, историю об этом рассказал «Курьер. Среда. Бердск» ее сын Алексей. Он предположил, что так работают аферисты. Чтобы прояснить ситуацию «Курьер. Среда. Бердск» обратился к финансовому директору Комбината Бытовых услуг Олегу Новичонку. Он подтвердил, что у КБУ заключен договор с ООО «Региональное Бюро Взысканий». Однако предприятие не передавало сведения о персональных данных в бюро.

— В бюро мы передаем лицевой счет абонента и его адрес проживания. В доме, где живет Елена, произошла техническая ошибка. Данные о платеже выгрузили дважды. Эти сведения автоматом ушли в бюро, но на сегодняшний день ситуация разрешена. Ошибочный долг списан, — резюмировал Олег Геннадьевич.

Елена уверена, согласно ФЗ-152 от 27 июня 2006 года «О персональных данных», ФИО и адрес регистрации являются персональными данными. Она настроена решительно и уже подготовила заявление в прокуратуру на предмет проверки законности передачи, приема и обработки ее персональных данных от КБУ стороннему юридическому лицу без ее согласия, а также о передачи КБУ ложной информации о задолженности по коммунальным услугам сторонней организации ООО «РВБ».