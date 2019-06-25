КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 3-ю
Продам 1-к квартиру на 11 квартале
Продам 1-к квартиру на Северном
Продам 2-ю под С/отд , Алена 8-913-701-2341
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Родила прямо в автобусе жительница Красноярска

Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»

АТИ обязало управляющие компании вывесить таблички с названиями улиц на домах Бердска

Фотомарафон «Я и мой питомец» запустил «Курьер.Среда.Бердск»

Серебро областного финала «Кожаного мяча» взяли футболисты Бердска

Рожавшую в автомобиле женщину сопроводили с мигалками полицейские до роддом Новосибирска

Компания Ротенберга отремонтирует трассу М-1 «Беларусь» за 31 млрд руб.

В разглашении персональных данных коллекторам подозревает КБУ жительница Бердска

$100 млн лишится Грузия от полной потери туристов из России

Изуродовали иномарку надписями из баллончика вандалы в Бердске

Последние комментарии

Июнь 2019
M T W T F S S
« May    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


Доходы среднего класса стремительно падают в России

Доля граждан с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц за четыре года уменьшилась с 37% до 30%.

25.06.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Доходы среднего класса стремительно падают в России

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

Специалисты Центра макроэкономического анализа Альфа-банка выяснили, что доля граждан с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц за четыре года уменьшилась с 37% до 30%.
Доля граждан с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц за четыре года — в период 2014-2017 годов — снизилась с 37% до 30%, такие выводы сделали специалисты Центра макроэкономического анализа Альфа-банка. Согласно заключению аналитиков, кризис 2014 года нанес самый большой удар именно по этой группе населения.

В Альфа-банке граждан с доходом от 39 до 99 тыс. рублей в месяц отнесли к среднему классу, дополнительно учтя поведенческие характеристики и предположения, что представители среднего класса должны демонстрировать большую склонность к наличию предметов длительного пользования, в частности, автомобилей.

В это же время произошел и заметный скачок доходов у наиболее обеспеченной категории граждан — в среднем на 11% — и умеренный рост доходов у малоимущих слоев — около 4%. Специалисты заключили, что за последние 10 лет обозначенный средний класс россиян стал терять свою экономическую значимость, став более уязвимым, и снизил расходы на отдых, образование и здравоохранение, при этом нарастив расходы на продукты питания.

Аналитики также проследили снижение интереса среднего класса к кредитным ресурсам, объясняя это наличием накопленной долговой нагрузки, о котором свидетельствует значительный рост издержек на обслуживание долга. С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.

Анализ занятости представителей среднего класса за последние 15 лет показал резкое смещение в сторону госсектора. Хотя с 2003 года средний класс значительно увеличил свою занятость в таких секторах как торговля, ресторанная деятельность, финансовая, операции с недвижимостью и здравоохранение, одно из наиболее серьезных изменений произошло с точки зрения занятости на госслужбе, а именно в секторах госуправления и безопасности. Если в 2003 году на долю этих сегментов приходилось 10% занятости представителей среднего класса, то по итогам 2017 года эта цифра выросла до 15%.

Согласно мнению специалистов, такая динамика сочетается со снижающейся долей предпринимательских доходов в структуре доходов домохозяйств, которая за период с 2000 по 2017 годы снизилась с 17% до 9%, а также с тем, что только 12% россиян сейчас находят привлекательным создание собственного бизнеса. Подобное нежелание брать на себя риски со стороны населения является проблемой для экономического развития и в целом одним из сдерживающих факторов экономического роста, пояснили в банке.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Из-за ДТП у Черепанова образовалась большая пробка на трассе Новосибирск-Барнаул Родила прямо в автобусе жительница Красноярска Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»

(1) Комментарий

  1. Аноним

    мда уж…официально сегодня курс доллара — 64, а рейтинг Путина — 32. А ведь когда-то все было наоборот…))))

    Thumb up 2 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 15% при страховании домов, дач, квартир!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика