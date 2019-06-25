Евкуров просит Путина об отставке с поста главы Ингушетии

Юнус-Бек Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента России о своей досрочной отставке с поста главы республики.

«Я свой выбор сделал. Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики», — заявил Евкуров.

Он напомнил, что его полномочия истекают в 2023 году.

Евкуров объяснил свое решение разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики.

Он отметил, что за годы под его руководством в регионе удалось победить терроризм и добиться мира.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя республики, власти Ингушетии ждут решения президента России Владимира Путина.

«Если оно будет удовлетворено, то, естественно, тогда же будет назначен и временно исполняющий обязанности руководителя региона», — сказал собеседник агентства.

Реакция на решение главы Ингушетии

Объявивший в понедельник о досрочной отставке Юнус-Бек Евкуров всегда брал ответственность на себя и совершал взвешенные поступки, заявил полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.

По его словам, за последние 11 лет в Ингушетии реализованы федеральные целевые программы социально-экономического развития, введены в строй новые предприятия, построены школы, больницы, дома культуры, много сделано для обеспечения безопасности жителей.

Первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев назвал мужественным решение главы Ингушетии уйти в отставку.

«Евкуров — человек героический, который в своей жизни совершил довольно много героических поступков. Его заявление — это тоже честный, мужской поступок», — сказал Шхагошев РИА Новости.

Парламентарий полагает, что для президента Владимира Путина решение об отставке главы Ингушетии будет тяжелым, «потому что такие люди, как Евкуров, не могут быть отставниками».

При этом депутат добавил, что считает преждевременным говорить о возможных кандидатах на пост главы Ингушетии до принятия решения по отставке Евкурова.

Объявивший о своей досрочной отставке Юнус-Бек Евкуров проявил себя как мужественный и профессиональный лидер, стойкий перед вызовами и чуткий к проблемам земляков, заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Сегодня узнал, что глава Ингушетии Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров принял решение досрочно сложить полномочия. Он трудился во главе республики более десяти лет. Это было очень непростое время, которое требовало не просто руководителей, а героев. Юнус-Бек Баматгиреевич — Герой России, офицер, человек слова и действия. Он проявил себя как мужественный и профессиональный лидер, стойкий перед вызовами и чуткий к проблемам своих земляков», — написал Владимиров в Instagram.

По его словам, что Евкуров очень много сделал для развития Ингушетии, укрепления экономики, инфраструктуры, социальной сферы и, самое главное, — мира между людьми. Губернатор Ставрополья пожелал Евкурову неизменного успеха в дальнейшем труде на благо страны.

Источник: РИА Новости