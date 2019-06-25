Две кандидатуры на размещение на Доске Почета уже заявились в Бердске

До 20 июля администрация Бердска принимает заявки от кандидатов на размещение на Доску почета. Как сообщили в отделе по организационной работе, на 25 июня свои кандидатуры выдвинули только двое желающих: физическое лицо и коллектив предприятия.

Так, что у вас еще есть шанс попасть на доску.

В соответствии с решением Совета депутатов города Бердска от 24.06.2009 №552 «Об учреждении Доски почета города Бердска» ежегодно до 20 июля принимаются заявки на выдвижение кандидатов на Доску почета города Бердска. Руководителям предприятий необходимо рассмотреть возможность выдвижения на доску почета коллектива своего предприятия, его структурного подразделения или отдельного сотрудника. Представить свои предложения необходимо в комиссию по рассмотрению представлений о занесении на Доску почета города Бердска в кабинет №28 администрации Бердска.

Предоставить нужно следующие документы:

1. Обращение организации, предприятия, учреждения, трудового коллектива в комиссию о выдвижении кандидатов на Доску почета с изложением оснований для занесения в произвольной форме;

2. Характеристика на кандидата, в которой отражаются сведения о нем (фамилия, имя, отчество, дата рождения, род занятий или характеристика выполняемой работы с указанием должности, стажа, основных этапов трудовой биографии, участия в общественной деятельности), с описанием заслуг и достигнутых успехов, либо объективная справка о результатах деятельности трудового коллектива;

3. Копии документов о наградах и поощрениях.

Дополнительную информацию можно получить в администрации города Бердска по телефону: 2-00-92, 3-15-35 – специалисты отдела по организационной работе.