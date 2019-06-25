$100 млн лишится Грузия от полной потери туристов из России

Ущерб Грузии от полной потери туристов из России оценили в $100 млн. По оценке Transparency International Georgia, такими будут потери в случае перекрытия Россией для туристов не только авиасообщения, но и сухопутной границы.

По подсчетам грузинского подразделения международной организации Transparency International, общие потери экономики Грузии в случае полного прекращения приезда в страну российских туристов составят порядка $100 млн. По словам экономиста Transparency International Georgia Бесо Намчавадзе, такими будут потери в том случае, если наряду с пассажирским авиасообщением Россия закроет для туристов и возможность приезжать в Грузию через сухопутную границу.

В то же время Намчавадзе полагает, что потери не станут критическими для экономики Грузии, так как их можно будет компенсировать за счет туристов из Европы.

«Мы должны активизироваться по другим направлениям. Если до этого у нашего департамента туризма Россия считалась стратегическим рынком — в этом направлении было много рекламы, то сейчас этот ресурс должен быть распределен на другие страны», — сказал Намчавадзе в интервью телекомпании Rustavi2.

Источник:а РБК