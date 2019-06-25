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Рожавшую в автомобиле женщину сопроводили с мигалками полицейские до роддом Новосибирска

Экипаж в составе старшего лейтенанта полиции Сергея Ошлакова и лейтенанта полиции Вадима Рузанова помогли вовремя попасть в роддом.

25.06.2019 Фото: ГУ МВД по НСО Один комментарий
 
Рожавшую в автомобиле женщину сопроводили с мигалками полицейские до роддом Новосибирска

Экипаж довел авто роженицы до роддома

24 июня около 12 часов ночи к экипажу дорожно-патрульной службы ГИБДД, обеспечивавшему безопасность дорожного движения на площади Ленина, обратился за помощью водитель автомобиля, сообщает ГУ МВД по НСО. Взволнованный мужчина пояснил, что в машине находится его супруга, у которой начались роды. При этом роддом, в который ее необходимо было доставить, располагался на окраине города в Первомайском районе.

Инспекторы ГИБДД незамедлительно приняли решение о сопровождении автомобиля с роженицей. Включив проблесковые маяки и звуковой сигнал патрульного автомобиля, экипаж в составе старшего лейтенанта полиции Сергея Ошлакова и лейтенанта полиции Вадима Рузанова в экстренном порядке доставил женщину в роддом.

Убедившись, что роженицу передали медицинским работникам, полицейские вернулись к исполнению служебных обязанностей.


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(1) Комментарий

  1. Интересуюсь

    Интересно, почему женщина на сносях ночью оказалась на пл. Ленина? Что ей дома не сиделось и какая помощь нужна была от сотрудников ГИБДД, если они были на личной машине на пустых ночных дорогах? Ну в крайнем случае, почему скорую не вызвать?

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