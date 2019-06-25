Рожавшую в автомобиле женщину сопроводили с мигалками полицейские до роддом Новосибирска

24 июня около 12 часов ночи к экипажу дорожно-патрульной службы ГИБДД, обеспечивавшему безопасность дорожного движения на площади Ленина, обратился за помощью водитель автомобиля, сообщает ГУ МВД по НСО. Взволнованный мужчина пояснил, что в машине находится его супруга, у которой начались роды. При этом роддом, в который ее необходимо было доставить, располагался на окраине города в Первомайском районе.

Инспекторы ГИБДД незамедлительно приняли решение о сопровождении автомобиля с роженицей. Включив проблесковые маяки и звуковой сигнал патрульного автомобиля, экипаж в составе старшего лейтенанта полиции Сергея Ошлакова и лейтенанта полиции Вадима Рузанова в экстренном порядке доставил женщину в роддом.

Убедившись, что роженицу передали медицинским работникам, полицейские вернулись к исполнению служебных обязанностей.