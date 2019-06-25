В 1,9 млн рублей оценили роковую землю экс-начальника полиции Бердска эксперты с Урала

Очередное судебное заседание по делу экс-начальника полиции Бердска Сергея Проценко и его дочери Екатерины Песляк состоялось сегодня, 25 июня, после долгого перерыва.

По громкому делу о мошенничестве с землей состоялась уже пятая экспертиза. Судья Татьяна Васюхневич не согласилась с выводами обвинения и потерпевшей стороны о том, что цена земли в 1040 кв. метра по цене 790 тыс. рублей, которую установил эксперт, слишком занижена. Изначально следствие оценило участок, который незаконно, по версии обвинения, получила в собственность Песляк при пособничестве Проценко, в 2,1 млн рублей.

Подсудимые и защита выступали против. Адвокат Николай Муштин заявил, что процесс необоснованно затягивается, считает, что нет оснований не доверять предыдущей экспертизе.

Представитель потерпевшей стороны — замначальника юридического отдела мэрии Бердска Наталья Гончарова предположила, что эксперт, назвавший стоимость в 3 раза ниже первоначальной, не изучил рынок недвижимости, опирался только на справочники. И нашла в интернете 6 аналогичных участков как в Новом поселке, так и в других районах Бердска. Их стоимость доходит до 3,4 млн рублей.

Эксперты пришли в выводу, что участок Проценко стоит 1,9 млн рублей.

В новом заключении эксперта указано, что техническая возможность подключения земельного участка по ул. Тимирязева к инженерным коммуникациям имеется, но при при условии составления технической документации и согласования получения всех необходимых разрешений на подключение. Возможность подключения к муниципальным сетям теплоснабжения отсутствует в связи с тем, что в радиус действия тепловых сетей и котельных КБУ участок не попадает.

— Земельный участок по состоянию на 21 августа 2017 года не обеспечен инженерной инфраструктурой, учитываемой для определения рыночной оценки объекта. Рыночная стоимость земельного участка составляет округленно 1 903 805 рублей, — огласила в зале суда судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич сегодня, 25 июня.

Однако с оценкой экспертов вновь не согласилась защита обвиняемых. По мнению адвоката Павла Лузана, даже при поверхностном изучении заключения возникают вопросы и сомнения.

— При поверхностном изучении экспертного возникают некоторых расхождения и противоречия. У меня зарождаются сомнения в правильности оценки коммуникаций и применения сравнительного подхода к определению рыночной стоимости. Эксперт утверждает, что сравнительные объекты, также как и объект подлежащий оценке имеет коммуникации по периметру. Сравнительные объекты подключены к ним, а этот участок, согласно анализу эксперта, имеет только возможность подключения к инженерным коммуникациям. Для исследования взяты участки, находящиеся в поселке Речкуновке. Но это 10 км до нашего объекта и это достаточно существенное расхождение и расстояние для предмета сравнения, — высказался адвокат Лузан.

Он предложил допросить эксперта, возможно, посредством видеоконференц связи. Судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич отклонила ходатайство Лузана, предложив более детально изучить новую экспертизу и сформулировать конкретные вопросы к эксперту из Екатеринбурга.

Следующее судебное заседание состоится 2 июля. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на одном из судебных заседаний эксперт тоже Минюста РФ заявил, что участок экс-начальника полиции Бердска дешевый из-за отсутствия в городе рынка недвижимости, назвав Бердск пригородом. Аналоги, указанные в предыдущих экспертизах, в реальности он не нашел. И подтвердил, что земля Сергея Проценко «пустая» — без строений и коммуникаций.

Дело Проценко

Бывшего начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко и его дочь Екатерину Песляк обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Преступление расследовал второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Новосибирской области. По версии следствия, Сергей Проценко решил обманным путем завладеть земельным участком, расположенном в элитной зоне города Бердска, выкупив его по льготной цене при отсутствии на то законных оснований.

Для осуществления задуманного мужчина привлек свою дочь Екатерину Песляк, которая по его указанию намеренно предложив существенно завышенную цену арендной платы в 4,5 млн рублей в год победила в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

На основании результатов аукциона администрацией Бердска с Песляк заключен договор аренды земельного участка, по условиям которого арендная плата должна вноситься ежеквартально в размере около 1,1 млн руб.

Заведомо не намереваясь вносить арендную плату, бывший полицейский и его дочь в максимально короткие сроки соорудили на участке фанерный домик без фундамента и коммуникаций, после чего организовали изготовление технического плана и декларации об объекте недвижимости, в которых были указаны заведомо ложные сведения о том, что возведенное сооружение является объектом недвижимости (индивидуальным жилым домом).

На основании этих документов на Екатерину Песляк было зарегистрировано право собственности на жилой дом, в результате чего она путем обмана получила право выкупа земельного участка без проведения торгов по льготной цене, как собственник расположенной на нем недвижимости.

Расторгнув 4 августа 2017 договор аренды, женщина подала в тот же день в администрацию Бердска заявление о выкупе земельного участка с пакетом подложных документов. В результате действий сообщников участок, рыночная стоимость которого согласно заключению экспертов составляет 2,1 млн руб., при отсутствии законных оснований был продан Екатерине Песляк по льготной цене (10 497 рублей).

Демонтировав фанерный домик, злоумышленники организовали изготовление подложного акта о сносе жилого дома, на основании которого в ЕГРП внесена запись о ликвидации объекта недвижимости, после чего разместили объявление о продаже земельного участка за 2,2 млн рублей.

«Роковая земля» полковника Проценко расположена на ул. Тимирязева в Новом поселке. И, как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», подобная схема не является ноу-хау — ее использовали часто до 2016 года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Сергея Алексеевича уволили со службы 10 мая с формулировкой «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

В настоящее время обвиняемые находятся под домашним арестом, на земельный участок наложен арест. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 февраля по 23 мая Проценко был под стражей в СИЗО.