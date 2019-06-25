«Региональное Бюро Взысканий» сообщило мне о долге в 3000 руб. перед КБУ. Долга нет. У кого такая же ситуация?

21 июня 2019г мне пришло письмо (Уведомление) от организации ООО «Региональное Бюро Взысканий» (далее ООО «РБВ») о якобы имеющейся сумме долга перед МУП «КБУ» г.Бердска в размере около 3 тыс руб по состоянию на 17.06.2019г. Исходя из данного письма, ООО «РБВ» действует на основании договора поручения от 05.04.2019г. №19/2019.
Поскольку на указанную дату перед МУП КБУ моя задолженность = 0 руб (все оплачено и сверено с бухгалтерией МУП КБУ), то я считаю, что МУП КБУ передает в ООО «РБВ» заведомо ложную информацию о долгах населения, а те в свою очередь, отправляют жильцам письма с заведомо ложными цифрами по задолженности за коммунальные услуги, тем самым нанося моральный вред собственникам жилья. Мы вынуждены тратить время на длительной выяснение, откуда взялись данные суммы долга.
Второй момент, который я считаю незаконным, это передача от МУП КБУ в ООО «РБВ» моих персональных данных. Согласно ФЗ-152 от 27.07.2006г «О персональных данных», ФИО и адрес регистрации являются персональными данными. Согласия на их передачу я не давала. И хотя в полученном Уведомлении указан только мой адрес, и номер абонента, но в момент моего телефонного звонка в ООО «РБВ», после того как я назвала свой адрес, в ответ мне сразу же назвали мое полное ФИО. Значит, данная информация была передана в полном объеме (и ФИО, и адрес, и ложный долг) от МУП КБУ. В противном случае, возникает вопрос, если не от МУП КБУ, то откуда РБВ получил мои персональные данные?
Подготовила заявление в прокуратуру на предмет проверки законности:
1) передачи моих персональных данных от МУП КБУ стороннему юридическому лицу ООО «РБВ» без моего согласия;
2) приема, хранения и обработки моих персональных данных ООО «РБВ» без моего согласия;
3) передачи МУП КБУ ложной информации о задолженности по коммунальным услугам сторонней организации ООО «РВБ».
Посмотрим, что мне ответит прокуратура. Защищает ли она интересы граждан?
P.S.
У КОГО ПОХОЖАЯ СИТУАЦИЯ? Обращались ли с подобным вопросом в прокуратуру или в другие инстанции? Если да, то откликнитесь и напишите в комментариях, чем закончилось, т.к. как я понимаю, это СПЛОШНАЯ МАССОВАЯ ИСТОРИЯ для нашего города. История нарушений закона.
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Всё у вас по воде вилами писано.
Для начала идите в КБУ и пишите заявление на предоставление сведений о том, как ваши персональные данные использовались КБУ. Ответ будет в течении месяца, никакой прокуратуры для этого не нужно.
Затем там же узнайте был ли факт передачи в эту организацию вашего долга, может где-то он когда-то и был по данным КБУ (хотя вы оплатили всё и чеки есть) или данные переданы были ошибочно. 3000 рублей это 1-2 месяца, с регулярными сбоями по их системе элементарно могла возникнуть такая ситуация.
Если долгов у вас нет, ждите ответа по персональным данным и после этого уже с имеющимися документами можете, если считаете что ваши права нарушены, писать заявление в прокуратуру предметно — нарушение закона о защите персональных данных (но вам нужно точно знать что КБУ могло и что не могло передавать).
Было тут журналистское расследование на тему персональных данных в одном из СМИ, в итоге юристы подняли закон по которому вы не сможете удалять когда вам заблагорассудится все ваши персональные данные, так как есть законы по противодействию отмывания денег, обязывающие хранить их не менее 5 лет и вот таких вот «лазеек» достаточно.
А сама история не нова.
http://www.kurer-sreda.ru/2017/02/03/275035-chto-za-aferisty
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не вы одна. 36 тыс прилепили, Долга нет. Мутят черти.
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Нам тоже пришло такое письмо, с суммой задолженности 48 тысяч.
В письме указан наш адрес и «номер абонента».. Перезвонила по указанному номеру, спросила какие ещё данные у них есть по данному письму. Оказалось что взыскание относится к задолженности 2014 года.. Мы квартиру покупали у банка, и долг числится ещё за предыдущим владельцем.. На этот счёт нам при покупке квартиры и КБУ и энергосбыт и ук заводили отдельный лицевой счёт, по которому задолженности нет. Ну собственно и все..
Может у вас такая же ситуация?
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При покупке квартир покупатель обычно требует справки об отсутствии задолженности. При этом погасив все долго, продавец закрывает счет, а покупатель открывает себе новый.
При нормальной схеме покупки, никаких долгов перейти не может.
А если уж лоханулись — ну значит судьба.
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У медиков есть «болезнь второго курса», когда, знакомясь с симптоматикой, все находят у себя болячки.
Аналогичная болезнь есть у граждан, почитавших немного интернета и внезапно обнаруживающих у себя юридические знания…
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Надо прям цитату себе сохранить… не возражаете?
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