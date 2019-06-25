«Региональное Бюро Взысканий» сообщило мне о долге в 3000 руб. перед КБУ. Долга нет. У кого такая же ситуация?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала

21 июня 2019г мне пришло письмо (Уведомление) от организации ООО «Региональное Бюро Взысканий» (далее ООО «РБВ») о якобы имеющейся сумме долга перед МУП «КБУ» г.Бердска в размере около 3 тыс руб по состоянию на 17.06.2019г. Исходя из данного письма, ООО «РБВ» действует на основании договора поручения от 05.04.2019г. №19/2019.

Поскольку на указанную дату перед МУП КБУ моя задолженность = 0 руб (все оплачено и сверено с бухгалтерией МУП КБУ), то я считаю, что МУП КБУ передает в ООО «РБВ» заведомо ложную информацию о долгах населения, а те в свою очередь, отправляют жильцам письма с заведомо ложными цифрами по задолженности за коммунальные услуги, тем самым нанося моральный вред собственникам жилья. Мы вынуждены тратить время на длительной выяснение, откуда взялись данные суммы долга.

Второй момент, который я считаю незаконным, это передача от МУП КБУ в ООО «РБВ» моих персональных данных. Согласно ФЗ-152 от 27.07.2006г «О персональных данных», ФИО и адрес регистрации являются персональными данными. Согласия на их передачу я не давала. И хотя в полученном Уведомлении указан только мой адрес, и номер абонента, но в момент моего телефонного звонка в ООО «РБВ», после того как я назвала свой адрес, в ответ мне сразу же назвали мое полное ФИО. Значит, данная информация была передана в полном объеме (и ФИО, и адрес, и ложный долг) от МУП КБУ. В противном случае, возникает вопрос, если не от МУП КБУ, то откуда РБВ получил мои персональные данные?

Подготовила заявление в прокуратуру на предмет проверки законности:

1) передачи моих персональных данных от МУП КБУ стороннему юридическому лицу ООО «РБВ» без моего согласия;

2) приема, хранения и обработки моих персональных данных ООО «РБВ» без моего согласия;

3) передачи МУП КБУ ложной информации о задолженности по коммунальным услугам сторонней организации ООО «РВБ».

Посмотрим, что мне ответит прокуратура. Защищает ли она интересы граждан?

P.S.

У КОГО ПОХОЖАЯ СИТУАЦИЯ? Обращались ли с подобным вопросом в прокуратуру или в другие инстанции? Если да, то откликнитесь и напишите в комментариях, чем закончилось, т.к. как я понимаю, это СПЛОШНАЯ МАССОВАЯ ИСТОРИЯ для нашего города. История нарушений закона.