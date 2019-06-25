Даже доза алкоголя «чуть-чуть» меняет волю у человека

Нейробиологи Университета Сассекса в Великобритании показали, что употребление даже 0,5 литра пива или большого бокала вина способствует нарушению чувства воли у здоровых людей. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
В ходе исследования специалисты изучили влияние низких доз алкоголя, которые не вызывают заметных нарушений в поведении. При этом ученые рассматривали психологическую особенность людей «сближать» во времени волевое действие и последующий физический стимул. Так, если человек пошевелил рукой, а потом увидел вспышку света, то действие рассматривается его мозгом как совершенное чуть позже, чем в действительности, а стимул — как произошедший чуть раньше. Считается, что этот феномен тесно связан с чувством воли.
Испытуемые пили алкоголь, чтобы его содержание в крови не превышало предел, допустимый для вождения. Оказалось, что при этом добровольцы еще сильнее связывали волевое действие и стимул, чем обычно. По мнению исследователей, это говорит, что употребление небольших доз спиртного заставляет человека чувствовать, что он контролирует ситуацию, когда в действительности это не так. Чрезмерная уверенность водителя способствует потенциально опасному поведению.
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Английским ученым пить вредно, даже в небольших количествах.
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НВР: Пьем. И не удовольствия ради, а сугубо во имя лечения.
По советам специалистов высочайшего класса.
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https://iz.ru/815565/2018-11-23/glavnyi-psikhiatr-narkolog-minzdrava-nazval-glintvein-lekarstvom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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