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Даже доза алкоголя «чуть-чуть» меняет волю у человека

Употребление даже 0,5 литра пива или большого бокала вина способствует нарушению чувства воли у здоровых людей.

25.06.2019 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Даже доза алкоголя чуть чуть меняет волю у человека

Определена вредная доза алкоголя

Нейробиологи Университета Сассекса в Великобритании показали, что употребление даже 0,5 литра пива или большого бокала вина способствует нарушению чувства воли у здоровых людей. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В ходе исследования специалисты изучили влияние низких доз алкоголя, которые не вызывают заметных нарушений в поведении. При этом ученые рассматривали психологическую особенность людей «сближать» во времени волевое действие и последующий физический стимул. Так, если человек пошевелил рукой, а потом увидел вспышку света, то действие рассматривается его мозгом как совершенное чуть позже, чем в действительности, а стимул — как произошедший чуть раньше. Считается, что этот феномен тесно связан с чувством воли.

Испытуемые пили алкоголь, чтобы его содержание в крови не превышало предел, допустимый для вождения. Оказалось, что при этом добровольцы еще сильнее связывали волевое действие и стимул, чем обычно. По мнению исследователей, это говорит, что употребление небольших доз спиртного заставляет человека чувствовать, что он контролирует ситуацию, когда в действительности это не так. Чрезмерная уверенность водителя способствует потенциально опасному поведению.

Источник: lenta.ru


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(2) Комментариев

  1. redfalcon

    Английским ученым пить вредно, даже в небольших количествах.

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  2. Аноним

    НВР: Пьем. И не удовольствия ради, а сугубо во имя лечения.
    По советам специалистов высочайшего класса. ;)

    Скворцова: Микродозы алкоголя оказывают профилактический эффект на сердечно-сосудистую систему
    https://regnum.ru/news/2333647.html

    Главный психиатр-нарколог Минздрава назвал глинтвейн лекарством
    https://iz.ru/815565/2018-11-23/glavnyi-psikhiatr-narkolog-minzdrava-nazval-glintvein-lekarstvom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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