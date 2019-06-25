Реконструкция Лунной: отсутствием парковок и наличием «могильных» заборов возмущены жители Бердска

Если пройтись по ул.Лунной, то можно заметить, как многие автомобили останавливаются вдоль проезжей части из-за отсутствия парковок. Машины, которые доставляют товар в магазины, вынуждены останавливаться во дворах для того, чтобы довезти продукты. Тоже самое касается дорожных бригад.

Ремонт улицы происходит в рамках национального проекта и его главный смысл — безопасность на дорогах. Из этого выходит, что на первом плане стоит безопасность, но водители бросают свои машины вдоль проезжей части, высаживают пассажиров и это предоставляет опасность.

Директор МУ ЖКХ прокомментировал данную ситуацию и рассказал, что будет с парковками:

— Мы убрали не парковки, а стоянки, для того, чтобы жильцы ближайших домов смогли приехать домой и где-то поставить машину. Так как обычно на парковках не паркуются, а просто стоят и жильцам домов некуда встать. Сейчас мы ищем альтернативное решение для парковок в шаговой доступности, — отметил директор УЖКХ Максим Флюрович Совбанов.

Жители Бердска совсем недовольны решением ЖКХ.

— Негде машины ставить. Ни к аптеке не подъехать, ни оплатить коммунальные услуги. Все снесли. Сейчас магазин построят и куда людям подъезжать не понятно. Тут были деревья их все спилили. Ужас, что сделали. Натворили, что попало и не понятно для чего это все. Приезжал Шестернин с Носовым, походили, посмотрели. Машину также бросили вдоль проезжей части, так как припарковаться негде. Лучше бы они асфальт нормальный положили, чем вот эти заборчики ставить, — прокомментировал состояние на дороге бердчанин Сергей.

— Машина с товаром приезжает и даже встать не куда. Такая же ситуация и с покупателями. Приходится во дворы заезжать и ставить автомобиль на стоянку там. Здесь «Мария-Ра» рядом, «Продсиб» сейчас откроется и ни одной парковки нет, — рассказала о ситуации продавец Олеся.

— Магазины, кондитерская, киоск с регистрацией автомобилей — и никто не может ни подъехать, ни подойти. Вот эти заборы, кому они нужны? Кто-то ведь специально их делает. Лишь бы сделать! Это, конечно, сделано красиво, но без ума. Не подумали ни об автомобилистах, ни о людях. Непонятно, куда ставить машины. Люди проезжают мимо и едут туда, где есть парковка рядом с магазином, — выразил свое мнение таксист Алексей Андреевич.

Напомним, 6 мая состоялся аукцион по определению подрядчика и 13 мая управление контрактной системы размещен протокол подведения итогов электронного аукциона, победителем аукциона признано ООО «СтройСити». По итогам аукциона за новую дорогу Бердск заплатит 57 052 574 рублей. 24 мая управление ЖКХ и подрядчик подписали контракт на ремонт дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».