Реконструкция Лунной: отсутствием парковок и наличием «могильных» заборов возмущены жители Бердска
Директор УЖКХ Максим Совбанов: Сейчас мы ищем альтернативное решение для парковок в шаговой доступности.
25.06.2019Автор: Виталий ЧуевФото: Виталия Чуева15 коммент.
Парковочные места с ул.Лунной будут перенесены в ближайшее место в Бердске
Если пройтись по ул.Лунной, то можно заметить, как многие автомобили останавливаются вдоль проезжей части из-за отсутствия парковок. Машины, которые доставляют товар в магазины, вынуждены останавливаться во дворах для того, чтобы довезти продукты. Тоже самое касается дорожных бригад.
Ремонт улицы происходит в рамках национального проекта и его главный смысл — безопасность на дорогах. Из этого выходит, что на первом плане стоит безопасность, но водители бросают свои машины вдоль проезжей части, высаживают пассажиров и это предоставляет опасность.
Директор МУ ЖКХ прокомментировал данную ситуацию и рассказал, что будет с парковками:
— Мы убрали не парковки, а стоянки, для того, чтобы жильцы ближайших домов смогли приехать домой и где-то поставить машину. Так как обычно на парковках не паркуются, а просто стоят и жильцам домов некуда встать. Сейчас мы ищем альтернативное решение для парковок в шаговой доступности, — отметил директор УЖКХ Максим Флюрович Совбанов.
Жители Бердска совсем недовольны решением ЖКХ.
— Негде машины ставить. Ни к аптеке не подъехать, ни оплатить коммунальные услуги. Все снесли. Сейчас магазин построят и куда людям подъезжать не понятно. Тут были деревья их все спилили. Ужас, что сделали. Натворили, что попало и не понятно для чего это все. Приезжал Шестернин с Носовым, походили, посмотрели. Машину также бросили вдоль проезжей части, так как припарковаться негде. Лучше бы они асфальт нормальный положили, чем вот эти заборчики ставить, — прокомментировал состояние на дороге бердчанин Сергей.
— Машина с товаром приезжает и даже встать не куда. Такая же ситуация и с покупателями. Приходится во дворы заезжать и ставить автомобиль на стоянку там. Здесь «Мария-Ра» рядом, «Продсиб» сейчас откроется и ни одной парковки нет, — рассказала о ситуации продавец Олеся.
— Магазины, кондитерская, киоск с регистрацией автомобилей — и никто не может ни подъехать, ни подойти. Вот эти заборы, кому они нужны? Кто-то ведь специально их делает. Лишь бы сделать! Это, конечно, сделано красиво, но без ума. Не подумали ни об автомобилистах, ни о людях. Непонятно, куда ставить машины. Люди проезжают мимо и едут туда, где есть парковка рядом с магазином, — выразил свое мнение таксист Алексей Андреевич.
Напомним, 6 мая состоялся аукцион по определению подрядчика и 13 мая управление контрактной системы размещен протокол подведения итогов электронного аукциона, победителем аукциона признано ООО «СтройСити». По итогам аукциона за новую дорогу Бердск заплатит 57 052 574 рублей. 24 мая управление ЖКХ и подрядчик подписали контракт на ремонт дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Ой,да ладно.В аптеку можно и пройти 100 метров,а не подъехать к крыльцу.Можно подумать каждый только на машине и ездит по магазинам.Просто вам нужно поставить где-то машину на ночь,вот вы и запричитали.А заборчик спасет ни одну жизнь детей и взрослых.Мозги то включите,да и предохранят газоны от ваших авто
4 14
никаких пешеходов эти оградки не спасут- машины их сносят на раз-два. Разве что сборная сварная конструкция из множества элементов, наоборот увеличит риск увечий, как для пассажиров авто так и для пешеходов.
А уж, говорить что детей обезопасит, вообще нелепо. Профиль оградок довольно толстый и под углом сливается в сплошную стену, которая полностью перекрывает обзор. Детей(в силу роста) бывает вообще не видно, вплоть до момента пока не выскочат непосредственно на переход.
Единственное чему служат эти оградки- наполняют карман того кто открыл их производство.
21 4
Эти загородки помешают многочисленным детям перебегать дорогу где им вздумается, что было на Лунной и других дорогах часто. А это и есть безопасность.
До заборчиков от дорги машинам еще чеерз газон проехать надо — это совсем не как на некоторых других дорогах Бердска.
Вам, Данилов, этого из центра может просто не видно?
А мне вот видно что нормально получилось.
P.S. Ну ей богу, ну что за люди то? Ну что не сделают, то плохо и не так.
Вам что, лучше вообще ничего не делать чтоли?
удалено
2 11
вы вправду считаете, что на Микрорайоне какие-то особые оградки, которые отличаются от тех что в центре? Не, вот прям серьёзно?
То, что КОЕ-ГДЕ они необходимы, с данной очевидностью никто никогда и не спорил. Но, то как их втыкают по принципу «чем больше- тем дороже», это бред.
На той же Вокзальной, на выезде из дворов на трассу даже пришлось сферическое зеркало ставить, потому что оградка наглухо перекрывает обзор. Никогда там никакие дети не бегали «где им вздумается». Там тупо некуда бегать. И, это лишь один из примеров.
Здравый смысл мёртв.
9 3
Покажите мне конкретно: где я написал что оградки другие?
Навыдумываете там себе чего то и начинаете верить — знакомая ситуация.
Я про местоположение написал. Например от монетки до Микронета стоят оградки далеко от газона: машину не доедут, а стоят от пешеходов чтоб не бегали.
» Но, то как их втыкают по принципу «чем больше- тем дороже», это бред.»
удалено никто кроме вас и еще некоторых людей удалено таким принципом не руководствуется
Про детей я конкретно на Лунной написал — бегали.
Про Вокзальную вам виднее. О чем спор то?
2 4
«О чем спор то?»©
Как говорится, сам поспорил- сам спросил.
3 3
Из за этих заборчиков часто не видно детей и взрослых
7 3
ага, из-за этих могильных оградок детей вообще перестало видно водителям. Вы высоту оградки видели????!!!! ребенок лет до 12 там вообще не виден!!! а как раз именно эти детки чаще всего бывают сбиты автомобилями!!!
4 3
И кто же ДЕЛАЛ проект…????? То убрали все подъезды к магазинам, аптекам ….и т. д. То перекрыли подъезд остановочной площадкой к жилому дому на два года по Лунной….и т. д. Почему опять не предусмотрели эти проблемы???? Что за проектировщики делают эти проекты с косяками и кто рассматривает эти проекты чтоб потом запустить их в производство работ???? У нас в администрации вообще то специалисты со строительным образованием есть или все гуманитарии???? Или всем все равно…лишь бы поставить галочку о том что проект выполнен???
8 2
«перекрыли подъезд остановочной площадкой к жилому дому на два года по Лунной»
Это где так было???
1 3
Да ладно, счас оградки покрасят в розовый цвет, а на переходах нарисуют треугольник с кругом по Горбачеву внутри и безопасность как попрёт!
0 0
Я житель микрорайона.
Реконструкцией Лунной доволен.
На отсутствие парковок — пофигу, ибо просто не буду ходить в магазины, не имеющие удобных парковок. Пусть это будет проблема магазинов, а для меня в нашем городе удобных магазинов много — вот пусть и борятся за меня — покупателя.
По поводу заборчиков — может и не верх творчества и искусства, но это необходимость, ибо люди в массе своей весьма невоспитанные создания, и такие средства защиты просто необходимы.
5 10
Да ты много не потеряешь если не будешь ходить в эти гадюшники . Там еще один гадюшник строится , все дерьмо везут на микрорайон . Потому что основные покупатели пенсионеры , для них колбаса это колбаса , а сметана это сметана и хватают что увидят.
Как им объяснить, что колбаса это не совсем колбаса это нечто похожее на колбасу и лучше это не есть , а то в желудке будет плохо .
4 2
Понятно, что все взоры власти устремлены на реконструкцию Лунной, а Ленина по гарантии так и не подремонтировали. На следующий год будут ямочный ремонт делать. Средства освоены, прощай реконструкция!
5 0
Обратите внимание на грузовик который стоит возле остановке Лунная где 56 магазин был .
Стоит этот грузовик целыми днями с краю возле дороги и всем мешает , приходится его объезжать и закрывает обзор .
2 1