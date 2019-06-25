Гепатит А обнаружен в водопроводной воде на Сахалине

Пробы водопроводной воды, взятые в городе Оха на севере Сахалина в минувшие выходные дни, показали наличие в ней возбудителя гепатита А, сообщили агентству «Интерфакс — Дальний Восток» в районной администрации.

«В пробах выявлен возбудитель гепатита А. Предстоящей ночью до 06:00 вторника водопровод города будет промыт водой с повышенным содержанием хлора», — сказал собеседник агентства.

На время дезинфекции жителей просят использовать водопроводную воду только для технических нужд, она непригодна для приготовления пищи и даже умывания. Утром во вторник жителям Охи нужно будет открыть воду до исчезновения запаха хлора.

В городе организован подвоз воды. Детские сады и школьные летние площадки во вторник работать не будут.

Ранее сообщалось, что в выходные дни семья из трех человек была госпитализирована в центральную районную больницу Охи с гепатитом А, тогда же возникло подозрение, что источником инфекции могла стать вода из-под крана. Областная власть в воскресенье доставила в город 800 доз вакцин от этой инфекции. На сегодняшний день привиты около 400 детей в детсадах.

В Охе проживают более 20 тыс. человек.

Источник: Интерфакс