Гепатит А обнаружен в водопроводной воде на Сахалине

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Обратимся к фактам и науке:
Гепатит А, или болезнь Боткина, вызывает вирус, который так и называется — вирус гепатита А. Это самая распространенная и наиболее безопасная форма вирусного гепатита, так как не влечет за собой хронизации или тяжелых последствий.
Гепатитом А в основном болеют только дети. Пожилые люди крайне редко страдают этим недугом. Считается, что к 40 годам каждый человек переболевает гепатитом А в той или иной форме (с симптомами или без них). Это связано с тем, каким путем передается гепатит А. Происходит это через ротовую полость. Проконтролировать абсолютную стерильность воды и пищевых продуктов невозможно.
Да и не нужно это, ибо глупость…
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