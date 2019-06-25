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Гепатит А обнаружен в водопроводной воде на Сахалине

В выходные дни семья из трех человек была госпитализирована в центральную районную больницу Охи с гепатитом А.

25.06.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Гепатит А обнаружен в водопроводной воде на Сахалине

Гепатита А обнаружен в водопроводной воде на Сахалине

Пробы водопроводной воды, взятые в городе Оха на севере Сахалина в минувшие выходные дни, показали наличие в ней возбудителя гепатита А, сообщили агентству «Интерфакс — Дальний Восток» в районной администрации.

«В пробах выявлен возбудитель гепатита А. Предстоящей ночью до 06:00 вторника водопровод города будет промыт водой с повышенным содержанием хлора», — сказал собеседник агентства.

На время дезинфекции жителей просят использовать водопроводную воду только для технических нужд, она непригодна для приготовления пищи и даже умывания. Утром во вторник жителям Охи нужно будет открыть воду до исчезновения запаха хлора.

В городе организован подвоз воды. Детские сады и школьные летние площадки во вторник работать не будут.

Ранее сообщалось, что в выходные дни семья из трех человек была госпитализирована в центральную районную больницу Охи с гепатитом А, тогда же возникло подозрение, что источником инфекции могла стать вода из-под крана. Областная власть в воскресенье доставила в город 800 доз вакцин от этой инфекции. На сегодняшний день привиты около 400 детей в детсадах.

В Охе проживают более 20 тыс. человек.

Источник: Интерфакс


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Обратимся к фактам и науке:

    Гепатит А, или болезнь Боткина, вызывает вирус, который так и называется — вирус гепатита А. Это самая распространенная и наиболее безопасная форма вирусного гепатита, так как не влечет за собой хронизации или тяжелых последствий.

    Гепатитом А в основном болеют только дети. Пожилые люди крайне редко страдают этим недугом. Считается, что к 40 годам каждый человек переболевает гепатитом А в той или иной форме (с симптомами или без них). Это связано с тем, каким путем передается гепатит А. Происходит это через ротовую полость. Проконтролировать абсолютную стерильность воды и пищевых продуктов невозможно.
    Да и не нужно это, ибо глупость…

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