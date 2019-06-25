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Контроль за грузинским вином усилили в России

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Контроль за грузинским вином усилили в России

С 2014 по 2018 год количество алкоголя, не соответствующего требованиям, возросло в 2,9 раза, составив 203 тысячи литров в прошлом году.

25.06.2019 Фото: pixabay 5 коммент.
 
Контроль за грузинским вином усилили в России

Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем

Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что причиной стало ухудшение качества продукции. С 2014 по 2018 год количество алкоголя, не соответствующего требованиям, возросло в 2,9 раза, составив 203 тысячи литров в прошлом году.
В первую очередь новые меры коснутся АО «Багратиони-1882», ООО «Болеро энд Компани», ООО «Кахетинское Традиционное Виноделие», ООО «Бадагони», ООО «Дом Грузинского Вина», ООО «Корпорация Грузинское Вино», ООО «Компания Грузинских Вин и Алкогольных Напитков» и ООО «Батоно».
Сейчас все партии товаров от этих производителей не допущены к ввозу в Россию.

 


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    да давно пора прижать, дерьмо гонят на Российский рынок, правда от этого лучше не будет, останется крымское- не лучше! 8)

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    • Андрей

      Крымское хотя бы из своего винограда делают. А вот абхазы свое «мынассали» бадяжат из молдавского «виноматериала».

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  2. redfalcon

    И снова грузины спасли россиян. Если бы не известные события в Грузии, мы бы до сих пор пили алкоголь не соответствующий требованиям. Спасибо им!

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  3. Аноним

    А что, есть такое вино? И армянский коньяк тоже есть? Какие наивные люди. То пойло, что продают в магазинах нельзя сравнить даже со шмурдяком из 70-х.

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    • Аноним

      Ну и ? Всего лишь и вполне логично выяснилось, что пойло мы можем гнать и сами. Зачем нам грузины? *CRAZY* Грузия в ногу со временем и экономическими свободами своё вино/минералку/фрукты/пляжи может попытаться продать в Италию, Испанию, Грецию, Францию и т.д. Делов то?

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