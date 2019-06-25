Контроль за грузинским вином усилили в России

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да давно пора прижать, дерьмо гонят на Российский рынок, правда от этого лучше не будет, останется крымское- не лучше!
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Крымское хотя бы из своего винограда делают. А вот абхазы свое «мынассали» бадяжат из молдавского «виноматериала».
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И снова грузины спасли россиян. Если бы не известные события в Грузии, мы бы до сих пор пили алкоголь не соответствующий требованиям. Спасибо им!
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А что, есть такое вино? И армянский коньяк тоже есть? Какие наивные люди. То пойло, что продают в магазинах нельзя сравнить даже со шмурдяком из 70-х.
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Ну и ? Всего лишь и вполне логично выяснилось, что пойло мы можем гнать и сами. Зачем нам грузины? Грузия в ногу со временем и экономическими свободами своё вино/минералку/фрукты/пляжи может попытаться продать в Италию, Испанию, Грецию, Францию и т.д. Делов то?
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