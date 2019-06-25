Контроль за грузинским вином усилили в России

Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что причиной стало ухудшение качества продукции. С 2014 по 2018 год количество алкоголя, не соответствующего требованиям, возросло в 2,9 раза, составив 203 тысячи литров в прошлом году.

В первую очередь новые меры коснутся АО «Багратиони-1882», ООО «Болеро энд Компани», ООО «Кахетинское Традиционное Виноделие», ООО «Бадагони», ООО «Дом Грузинского Вина», ООО «Корпорация Грузинское Вино», ООО «Компания Грузинских Вин и Алкогольных Напитков» и ООО «Батоно».

Сейчас все партии товаров от этих производителей не допущены к ввозу в Россию.