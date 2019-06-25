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Вирус-вымогатель Troldesh под видом писем атакует компьютеры

Злоумышленники рассылают письма якобы с почтовых ящиков крупных авиакомпаний, автодилеров и СМИ.

25.06.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Вирус вымогатель Troldesh под видом писем атакует компьютеры

Эксперты предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке

Специалисты обнаружили новый всплеск активности вируса-вымогателя Troldesh. На этот раз злоумышленники рассылают вирусные письма от лица известных авиакомпаний, автодилеров и СМИ.
Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении и расследовании киберпреступлений и мошенничеств с использованием высоких технологий, сообщает об атаке вируса-вымогателя Troldesh на российские компании. Злоумышленники рассылают письма якобы с почтовых ящиков крупных авиакомпаний, автодилеров и СМИ. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

В июне специалисты Group-IB обнаружили более 1,1 тыс. фишинговых писем, содержащих Troldesh (также известен как Shade, XTBL, Trojan.Encoder.858, Da Vinci, No_more_ransome). Этот вирус шифрует файлы на зараженном устройстве пользователя и требует у них выкуп, чтобы восстановить доступ к информации. В последнее время, как утверждает Group-IB, данный вирус не только шифрует файлы, но еще майнит криптовалюту и генерирует трафик на веб-сайты для увеличения посещаемости и доходов от онлайн-рекламы.

В качестве примеров компаний, от имени которых приходят такие вирусные рассылки, Group-IB называет автодилеров KIA (РБК направил запрос) и «Рольф», а также авиакомпанию «Полярные авиалинии», среди СМИ указаны РБК и «Новосибирск-online». В «Рольф» РБК сообщили, что к ним «жалоб от клиентов не поступало».
В тексте перехваченных писем злоумышленники представляются сотрудниками этих компаний и просят открыть прикрепленный файл — запароленный архивный файл, в котором содержатся подробности «заказа». Адреса отправителей всех писем подделаны и не имеют к реальным компаниям никакого отношения, предупреждает Group-IB.

Впервые активность Troldesh эксперты Group-IB зафиксировали еще в 2015 году. Предыдущая масштабная кампания Troldesh была в марте этого года, когда вирусная рассылка шла от лица известных ретейлеров, а также финансовых и строительных компаний. В частности, письма приходили от имени «Ашана», «Магнита», «Славнефти» и ГК «ПИК». За полгода до этого письма приходили от Газпромбанка, банка «Открытие», Бинбанка, ГК «Дикси», Metro Cash & Carry и Philip Morris.

Источник: РБК


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