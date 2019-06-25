Замурованную 10 лет назад капсулу с посланием потомкам не смогли вскрыть в День открытых дверей БЭМЗа в Бердске
Колдобины по дороге на водозабор залили асфальтом в Бердске
В 1,9 млн рублей оценили роковую землю экс-начальника полиции Бердска эксперты с Урала
В НАСА сообщили о нештатной ситуации с двигателем «Союза» при возвращении на землю
Иск к «Аэрофлоту» в 766 тыс. рублей за потерянный багаж в Марокко предъявила семейная пара в Бердске
Уголовная статья поджидает нерадивых рыбаков
Трамп встретится с Путиным на саммите G20
Прокурор просит 3 года тюрьмы за торговлю вещдоками замначальника отдела МВД по Бердску Зорину
Нормально так моральная компенсация в 500к ) я когда с работодателем судился из за не выплаты в районе 120к, мне дали компенсацию в 10к, хотя просил 30к, а тут харя не треснет или это бизнес такой?)
8 8
истец называет максимальную сумму.
а суд вправе снизить моральный ущерб до реальной суммы.
а вообще — молодцы, так и надо!
10 5
«хотя просил 30к»
А кто вам виноват что просили мало? Сами оценили сой моральный ущерб. Надо было просить больше. Больше бы и дали.
8 2
У владельца авиакомпании почему-то от завышенных цен на билеты харя не треснула.Молодцы,такие вопросы надо решать сразу в суде,чтобы хоть какая-то ответственность была за халатность.
2 1