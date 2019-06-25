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Жара до+30 идет в Бердск

Ренад Ягудин: Ожидается сухая и теплая погода, которая может продержаться вплоть до конца июня. На смену малоснежному сибирскому лету, наконец, придет настоящее жаркое лето.

25.06.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск Один комментарий
 
Жара до+30 идет в Бердск

Жара идет в Бердск

Конец июня будет  порадовать любителей загорать жаркой и сухой погодой. Температура воздуха в ближайшие дни будет расти со вторника и уже в четверг, 27 июня, в Бердске ожидается +30 градусов.

-В последние дни была неустойчивая погода с волнами тепла и холода. На территории области господствовал холодный атмосферный фронт северо-запада. Минувшей ночью в некоторых районах области прошли рекордные дожди и сильно похолодало. В Каргатском районе выпало 43 мм осадков — это почти месячная норма, — рассказал пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

В начале этой недели на смену северо-западным потокам придут юго-западные из районов Казахстана, говорят синоптики.

— Ожидается сухая и теплая погода, которая может продержаться вплоть до конца июня. На смену малоснежному сибирскому лету, — обнадежил Ягудин, — наконец, придет настоящее жаркое лето.

 


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(1) Комментарий

  1. Лана

    Ещё как соскучились!

    Thumb up 1 Thumb down 2

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