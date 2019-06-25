Жара до+30 идет в Бердск

Замурованную 10 лет назад капсулу с посланием потомкам не смогли вскрыть в День открытых дверей БЭМЗа в Бердске
Колдобины по дороге на водозабор залили асфальтом в Бердске
В 1,9 млн рублей оценили роковую землю экс-начальника полиции Бердска эксперты с Урала
В НАСА сообщили о нештатной ситуации с двигателем «Союза» при возвращении на землю
Иск к «Аэрофлоту» в 766 тыс. рублей за потерянный багаж в Марокко предъявила семейная пара в Бердске
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