Жара до+30 идет в Бердск

Конец июня будет порадовать любителей загорать жаркой и сухой погодой. Температура воздуха в ближайшие дни будет расти со вторника и уже в четверг, 27 июня, в Бердске ожидается +30 градусов.

-В последние дни была неустойчивая погода с волнами тепла и холода. На территории области господствовал холодный атмосферный фронт северо-запада. Минувшей ночью в некоторых районах области прошли рекордные дожди и сильно похолодало. В Каргатском районе выпало 43 мм осадков — это почти месячная норма, — рассказал пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

В начале этой недели на смену северо-западным потокам придут юго-западные из районов Казахстана, говорят синоптики.

— Ожидается сухая и теплая погода, которая может продержаться вплоть до конца июня. На смену малоснежному сибирскому лету, — обнадежил Ягудин, — наконец, придет настоящее жаркое лето.