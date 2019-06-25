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387 обращались за помощью в полицию за неделю жители Бердска

Полицейские отсеяли из сообщений 30 преступлений. 20 из них удалось раскрыть. ( ВИДЕО)

25.06.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
387 обращались за помощью в полицию за неделю жители Бердска

Владимир Соколов ( в центре) каждую неделю рассказывает чиновникам о произошедших преступлениях

387 раз обращались с 17 по 24 июня в полицию за помощью жители Бердска. 30 из них настоящие преступления, а 20 удалось раскрыть. 12 преступлений остались не раскрытыми.

-Это преступления кражи личного имущества. Работа проводится. За неделю доставлялось 39 административных нарушителей, выявлено 39 административных правонарушений. По статье 91 УПК РФ задерживался один человек, — отрапортовал начальник полиции Бердска Владимир Соколов.

По его словам, в течение недели проводились профилактические мероприятия по совершению нарушений иностранными гражданам. Таких нарушений выявлено 12. Раскрыты и преступления по фиктивной регистрации. Проводились мероприятия по взысканию просроченной задолженности «Дебитор», «Район» и «Квартира». Тяжких преступления совершено в Бердске не было.

Автор видео Марина Волкова


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