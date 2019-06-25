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Колдобины по дороге на водозабор залили асфальтом в Бердске

Теперь дачникам не придется выезжать на встречную полосу дороги, чтобы объехать ямы.

25.06.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Колдобины по дороге на водозабор залили асфальтом в Бердске

Дороги на дачи оставляют желать лучшего

Отчиталась о проделанной работе заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Евгения Павловская на совещании чиновников в горадминистрации Бердска сегодня, 24 июня.

-Было проверено состояние дороги по направлению к Водозабору. Ямы на дороге, вынуждающие водителей транспортных средств выезжать на полосу встречного движения, ликвидированы. Работы были оперативно выполнены в рамках текущего содержания дорог, — сообщила Евгения Сериковна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», о проблемах по дороге на водозабор 17 июня доложил начальник управления ЖКХ Максим Совбанов. В этот день он пообещал выйти на нее с ямочным ремонтом.
Спикер бердского горсовета депутатов Валерий Бадьин отметил, что жители уже неоднократно обращались по поводу того, что в мае большие ямы по дороге на водозабор засыпали гравием, вскоре его весь выбили, водителям приходилось выезжать на встречную полосу, чтобы объехать их.
Мэр Бердска Евгений Шестернин акцентировал, что необходимо выполнить ямочный ремонт до выходных дней, когда люди массово отправятся на дачи.


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