АТИ обязало управляющие компании вывесить таблички с названиями улиц на домах Бердска

До 1 августа бердская АТИ дает время управляющим организациям и жителям разместить таблички с названием улицы, там где их нет.

20 июня 2019 года руководитель АТИ Бердска Павел Дятлов обратился к руководителям управляющих компаний города провести обследование своих жилых дом и установить, где нет таблички с названием улицы и номером дома. И дал срок до 1 августа года исправить это нарушение. По его словам, в 2020 году в стране пройдет перепись населения, к которой уже идет активная подготовка. И одним из требований законодательства при проведении переписи населения, является наличие на доме таблички с названием улицы и номера дома. Сейчас АТИ «плотно» занимается по этому вопросу с жителями частного сектора, а в августе «примется» за многоквартирные дома. Даже по предварительной оценке АТИ, в нашем городе имеется более 30 МКД, где нет информационных табличек с указанием улицы и номера дома.

Напомним, что обязанность размещения информационных указателей на домах с названием улицы и номера дома закреплено статьей 10 пункт 1 Правил благоустройства Бердска и содержит следующее положение: «На зданиях и сооружениях необходимо размещать следующие домовые знаки: указатель наименования улицы, площади, проспекта, переулка, указатель номера дома и корпуса, указатель номера подъезда и квартир, международный символ доступности объекта для инвалидов, флагодержатели, памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указатель городской канализации, указатель сооружений подземного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения определяются функциональным назначением и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети».

Помимо пристально внимания к тем, кто не исправится со стороны административно-технической инспекции, злостные нарушители могут привлечь внимание и прокуратуры, которая скорее всего выявит следующие нарушения действующих федеральных законов:

«Обязанность органов местного самоуправления, по обеспечению наличия в муниципальных образованиях указателей названий улиц, номеров домов и номеров квартир, закреплена п.1 ч.10 ст.5 ФЗ от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения».

— В силу п. 3.5.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.092003 г. N 170 на фасадах жилых зданий домов в соответствии с проектом, утвержденным городской (районной) архитектурной службой, размещаются указатели наименования улицы, переулка, площади и пр.

— Согласно ст. 41 Конституции РФ установлено, что каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. В силу ч.1 ст.35 ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. При этом, п. 30 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 179 от 01.11.2004 года «Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи» установлено, что выездная бригада скорой медицинской помощи осуществляет немедленный выезд и прибытие к пациенту (на место происшествия) в пределах норматива времени, установленного для данной административной территории, устанавливает диагноз, проводит мероприятия, направленные на стабилизацию или улучшение состояния пациента и, при наличии медицинских показаний, транспортировку его в лечебно-профилактическое учреждение. Отсутствие указателей улиц и номеров домов нарушает право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, т.к. при отсутствии точного адреса невозможно обеспечить оказание скорой медицинской помощи.

— Статьей 34 ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» закреплено, что граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара. Кроме того, ст. 22 данного Закона предусмотрено, что тушение пожаров представляет собой действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожаров, выезд подразделений пожарной охраны на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в населенных пунктах и организациях осуществляется в безусловном порядке. При этом, отсутствие нумерации домов нарушается право граждан на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара, т.к. отсутствие точного адреса на доме затрудняет подразделениям пожарной охраны своевременное прибытие на место для тушения пожара.

— В соответствии со ст. 3 ФЗ от 17.07.1999 года № 176-ФЗ «О почтовой связи» определено, что почтовая связь в РФ является неотъемлемым элементом социальной инфраструктуры общества, содействует укреплению социально-политического единства РФ, способствует реализации конституционных прав и свобод граждан. Согласно ст. 19 указанного закона пользователи услуг почтовой связи имеют право на получение почтовых отправлений и почтовых переводов денежных средств по своему почтовому адресу. Однако, отсутствие указателей наименований улиц и нумерации домов затрудняет работу почтовой связи, и нарушает право граждан на получение почтовых отправлений по почтовому адресу.

— На основании ст. ст. 20, 22, 25, 35 Конституции РФ каждый имеет право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность жилища, право частной собственности. Согласно, ст. 1 ФЗ от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции», полиция создана для защиты жизни, здоровья, прав граждан, лиц без гражданства, для противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности. В соответствии со ст. 12 ФЗ «О полиции», полиция в т.ч. обязана прибывать незамедлительно на место совершения преступления, административного правонарушения, место происшествия, пресекать противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и общественной безопасности, документировать обстоятельства совершения преступления, административного правонарушения, обстоятельства происшествия, обеспечивать сохранность следов преступления, административного правонарушения, происшествия; оказывать первую помощь лицам, пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев, а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья, если специализированная помощь не может быть получена ими своевременно или отсутствует. Вместе с тем, из-за отсутствия указателей наименований улиц и номеров домов в населенных пунктах нарушаются гарантированные Конституцией РФ права граждан, защиту которых осуществляет полиция, т.к. отсутствие точного адреса не позволяет своевременно прибыть на место происшествия и пресечь противоправные деяния против граждан.»

Источник: iberdsk.ru