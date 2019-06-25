Не будут считать цену на отопление по этажности в России

Минстрой опроверг сообщение о планах по пересчету цен на отопление на отопление по этажности
Информация об изменении норматива отопления, который якобы будет пересчитан в зависимости от этажности, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Минстроя России в четверг.
«Минстрой России категорически опровергает информацию распространённую «Парламентской газетой» со ссылкой на депутата Бориса Гладких, как не соответствующую действительности. Положений, которые позволяют устанавливать разные нормативы в одном доме, нет», — заявили в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что в целях выравнивания условий предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям, регионы до 1 января 2020 года должны установить единые нормативы на отопление для жилых помещений.
«Действительно предусмотрена дифференциация (установление различных величин) по этажности и типу домов. Но принятие таких решений — по установлению нормативов проводится с полной оценкой влияния на величину платежа граждан (с учётом установленных ограничений индексов изменения платы). На сегодня никаких изменений подходов к установлению нормативов Минстрой не планирует», — добавили в Минстрое.
Ранее «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких сообщила, что в России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности. По словам депутата, основная нагрузка ляжет на собственников квартир, находящихся с первого по четвертый этаж, новые нормы начнут действовать в 2020 году.
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