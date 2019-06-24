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Без сыра из Европы: Продлил продуктовое эмбарго Путин на весь 2020 год

Глава России: за годы санкций Россия недополучила около $50 млрд, Евросоюз — $240 млрд, США — $17 млрд, с ними был небольшой торговый оборот, Япония — $27 млрд.

24.06.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев
 
Без сыра из Европы: Продлил продуктовое эмбарго Путин на весь 2020 год

Сельхозпродукция из ЕС в России под запретом с 2014 года

Президент Владимир Путин подписал указ о продлении на весь 2020 год эмбарго на импорт сельхозпродукции из Евросоюза. Документ «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» опубликовали на портале правовой информации, передает Интерфакс.

Указ от 24 июня вступил в силу со дня его подписания. Правительству поручено принять меры, необходимые для его реализации.

20 июня Совет Европейского союза продлил до 23 июня 2020 года санкции против России за присоединение Крыма и Севастополя. Впервые эти санкции были введены в июне 2014 года, их с тех пор продлевали раз в год. Впервые санкции за присоединение Крыма Евросоюз ввел в марте 2014 года. Впоследствии к ним добавились санкции за события в Донбассе и инцидент 25 ноября 2018 года в Керченском проливе.

В тот же день на «прямой линии» президент Владимир Путин заявил, что санкции позволили России усилиться и мобилизовать экономику по многим направлениям. Сославшись на экспертные данные, он сказал, что за годы санкций Россия недополучила около $50 млрд, Евросоюз — $240 млрд, США — $17 млрд, с ними был небольшой торговый оборот, Япония — $27 млрд. Эти страны теряют не только российский рынок, но и рабочие места, отметил Путин.

В сельском хозяйстве экспорт достиг $25,7 млрд, десять лет назад эти данные казались бы немыслимыми, отметил президент. По его мнению, ради отмены санкций России не имеет смысла идти на уступки и пренебрегать собственными интересами, в результате кардинально ничего не изменится.


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