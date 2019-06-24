Откроет двери БЭМЗ 25 июня для всех жителей Бердска

25 июня 2019 в 13:00 на Бердском электромеханическом заводе состоится «День открытых дверей»

Уважаемые ветераны Бердского электромеханического завода! Заводчане, жители города Бердска! В этом году заводу исполняется 60 лет. БЭМЗ подошел к юбилею с богатым прошлым и серьезными планами на будущее. Завод сегодня – это градообразующее предприятие Бердска, сохранившее профиль производства, людей и добрые традиции.

В рамках празднования юбилея запланирован ряд мероприятий, среди которых:

25 июня – День открытых дверей. В 13-00 на центральной проходной состоится митинг. Из стены будет изъята капсула с посланием коллективу 2019 года и заложена новая – заводчанам 2029 года. Будут организованы экскурсии.

12-14 июля – Туристический слет в парке «На камнях». В программе слета – спортивные и комические эстафеты, творческие конкурсы, мероприятия для детей и дискотеки!

16 августа – Торжественное собрание в ДК «Родина» и народные гуляния на площади у фонтана. В концертной программе примут участие творческие коллективы Новосибирска и Бердска, состоится розыгрыш лотереи и много других сюрпризов!

Приглашаем посетить мероприятия всех, кто причастен к судьбе завода.

Приходите сами, приводите свои семьи и друзей!

БЭМЗ – это часть истории и будущего Бердска, и юбилей завода – это общий праздник!