Иск к «Аэрофлоту» в 766 тыс. рублей за потерянный багаж в Марокко предъявила семейная пара в Бердске

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Нормально так моральная компенсация в 500к ) я когда с работодателем судился из за не выплаты в районе 120к, мне дали компенсацию в 10к, хотя просил 30к, а тут харя не треснет или это бизнес такой?)
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истец называет максимальную сумму.
а суд вправе снизить моральный ущерб до реальной суммы.
а вообще — молодцы, так и надо!
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