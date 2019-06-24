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Иск к «Аэрофлоту» в 766 тыс. рублей за потерянный багаж в Марокко предъявила семейная пара в Бердске

Бердчане летели из Новосибирска в Марокко. Однако их багаж, оцененный в 266 тыс. рублей, так и не долетел до Африки.

24.06.2019 Автор: Марина Волкова Фото: pixabay 2 коммент.
 
Иск к Аэрофлоту в 766 тыс. рублей за потерянный багаж в Марокко предъявила семейная пара в Бердске

Багаж туристов не долетел до Марокко

Иск к ПАО «Аэрофлот» 21 мая в бердский городской суд предъявила семейная пара Яроцких. Они попросили суд защитить свои права потребителей. Супруги летели из Новосибирска в Марокко, но по пути авиакомпания потеряла их багаж.

— Сумма по иску о потери багажа составила 266 457 рублей. В эту сумму не включена компенсация за моральный ущерб — 500 000 рублей, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя бердского городского суда Наталья Сафронова.

Судья Сергей Мельчинский отложил судебное заседание на 8 июля 2019 года в связи с тем, что участники процесса не явились на судебное заседание.

Жительница Бердска Яроцкая рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что вылет семейной пары был огорчен «блужданием» чемодана. Лишь спустя неделю семейная пара получила свой багаж от авиакомпании.

Напомним, что суд Бердска рассматривал уже иск к компании «Аэрофлот» по  компенсации о задержке рейса. Тогда бердчане выиграли процесс.


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(2) Комментариев

  1. Железный Человек

    Нормально так моральная компенсация в 500к ) я когда с работодателем судился из за не выплаты в районе 120к, мне дали компенсацию в 10к, хотя просил 30к, а тут харя не треснет или это бизнес такой?)

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    • Аноним

      истец называет максимальную сумму.
      а суд вправе снизить моральный ущерб до реальной суммы.

      а вообще — молодцы, так и надо!

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