60% россиян: советская власть заботилась о простых людях

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В чём постоянные улучшения жизни в СССР? В отсутствии улучшения?
В жалких рогожках, в которых ходило все население? В однообразных примитивных застройках, ничем не отличающихся друг от друга? И это в стране, победившей фашизм 40 лет назад? Это ли не оскорбление памяти павших, как сейчас любят говорить всякие балаболы?
Вся эта примитивная совковая система жила на 100% эксплуатируя свой народ и кормя за счет этого еще полсотни стран.
Взамен мы получали один одеколон на прилавке и пара -тройка типов телевизоров, которые ломались каждый месяц. Я уж не говорю о том, что все остальное можно было получить в условиях каких-то нереальных очередей (машины, квартиры, гаражи)
Без тошноты то время не вспоминается никак.
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«Без тошноты то время не вспоминается никак.»
Соглашусь полностью!
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Зато теперь много разного одеколона и телевизоров и т.д и т.п., но нет нормальной медицины, образования и нет будущего у детей…
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Кругом бес предельщики, воры, коррупция вот кому на Руси хорошо живётся. Почему как в Европе жизнь нельзя сделать?
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