60% россиян: советская власть заботилась о простых людях

Многие убеждены, что в СССР постоянно улучшалась жизнь людей.

Более половины россиян (59%) считают основной характерной чертой советской эпохи заботу государства о простых людях, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», поступившие в «Интерфакс».

Согласно результатам социологического исследования, другими позитивными моментами в жизни СССР опрошенные считают отсутствие межнациональных конфликтов (46% респондентов), успешное развитие экономики и отсутствие безработицы (43% участников опроса).

По данным «Левада-центра», более трети россиян (39%) убеждены, что для советского периода было характерно постоянное улучшение жизни людей. 31% опрошенных считают, что отечественные наука и культура во времена СССР занимали самые передовые позиции в мире.

В свою очередь, у каждого четвертого россиянина (24%) жизнь во времена СССР ассоциируется с очередями и дефицитом, отмечают социологи. При этом 17% респондентов называют в числе негативных проявлений изоляцию страны от внешнего мира, невозможность выезжать за рубеж (в 2000 году так считали 25% опрошенных), отмечают в «Левада-центре».

Опрос был проведен 24-19 мая 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Источник: Интерфакс