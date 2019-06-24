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60% россиян: советская власть заботилась о простых людях

Другими позитивными моментами в жизни СССР опрошенные считают отсутствие межнациональных конфликтов (46% респондентов), успешное развитие экономики и отсутствие безработицы (43% участников опроса).

24.06.2019 Фото: pixabay 4 коммент.
 
60% россиян: советская власть заботилась о простых людях

Около 60% россиян считают, что советская власть заботилась о простых людях

Многие убеждены, что в СССР постоянно улучшалась жизнь людей.
Более половины россиян (59%) считают основной характерной чертой советской эпохи заботу государства о простых людях, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», поступившие в «Интерфакс».

Согласно результатам социологического исследования, другими позитивными моментами в жизни СССР опрошенные считают отсутствие межнациональных конфликтов (46% респондентов), успешное развитие экономики и отсутствие безработицы (43% участников опроса).

По данным «Левада-центра», более трети россиян (39%) убеждены, что для советского периода было характерно постоянное улучшение жизни людей. 31% опрошенных считают, что отечественные наука и культура во времена СССР занимали самые передовые позиции в мире.

В свою очередь, у каждого четвертого россиянина (24%) жизнь во времена СССР ассоциируется с очередями и дефицитом, отмечают социологи. При этом 17% респондентов называют в числе негативных проявлений изоляцию страны от внешнего мира, невозможность выезжать за рубеж (в 2000 году так считали 25% опрошенных), отмечают в «Левада-центре».

Опрос был проведен 24-19 мая 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Источник: Интерфакс


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    *CRAZY* *CRAZY* В чём постоянные улучшения жизни в СССР? В отсутствии улучшения? :-D
    В жалких рогожках, в которых ходило все население? В однообразных примитивных застройках, ничем не отличающихся друг от друга? И это в стране, победившей фашизм 40 лет назад? Это ли не оскорбление памяти павших, как сейчас любят говорить всякие балаболы?
    Вся эта примитивная совковая система жила на 100% эксплуатируя свой народ и кормя за счет этого еще полсотни стран.
    Взамен мы получали один одеколон на прилавке и пара -тройка типов телевизоров, которые ломались каждый месяц. Я уж не говорю о том, что все остальное можно было получить в условиях каких-то нереальных очередей (машины, квартиры, гаражи)
    :-! :-! :-!
    Без тошноты то время не вспоминается никак.

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  2. Аноним

    Кругом бес предельщики, воры, коррупция вот кому на Руси хорошо живётся. Почему как в Европе жизнь нельзя сделать?

    Thumb up 0 Thumb down 0

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