Почему не строят вокзал? Почему зияет дыра около ЗАГСа?

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Проклятые американцы устроили заговор.
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Почему, почему — потому.
У власти не местные.
Их на работу на тонированной машине привезли, увезли.
На электричке не ездят.
В загс не ходят.
Что такое развязка — им знать не надо, их везет шофер.
И хорошо, что не с мигалками.
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А вообще, вокзал нужен? Поезда/электрички останавливаются на 1-2 мин. Ну, поставьте современную остановочную платформу: дёшево, сердито, даже красиво. Сэкономленные деньги -на реставрацию перехода над ж/д и подъём платформ.
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Вокзал нужен, пока он в планах руководства РЖД.
Если бы было иначе, то можно было бы рассмотреть и ваше предложение.
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Николай, я никакого отношения к администрации не имею,
но поскольку голова на плечах имеется, то на первые ваши вопросы ответить могу я (и любой здравомыслящий человек):
администрация города Бердск НЕ ИМЕЕТ никакого отношения к реконструкции вокзала!
Вокзал — это имущество РЖД.
Именно РЖД финансирует, проектирует, строит, контролирует и так далее.
С вами лично и вообще с жителями — никто советоваться и не собирался и не обязан вообщем то по проекту вокзала.
Поэтому все эти вопросы вообще не по теме.
Про ЗАГС вопрос правильный.
Только ответ на него был дан давно — видимо вы невнимательны.
«Развороченный тротуар возле ЗАГСа восстановят к сезону свадеб в Бердске»
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/06/14/431679-razvorochennyj-trotuar-vozle-zagsa-vosstanovyat-k-sezonu-svadeb-v-berdske
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Потому что потому, все кончается на У..
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