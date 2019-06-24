Почему не строят вокзал? Почему зияет дыра около ЗАГСа?

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3 вопроса к администрации города:

1) Почему стройка нового вокзала остановлена? А точнее она и не начиналась, территорию обнесли забором, снесли более десятка многолетних деревьев и теперь площадка заросла травой.

2) Почему не было публичных слушаний и никто из горожан не знает о том, как спланирована территория будущего вокзала? Есть серьезные опасения, что планируемая парковка и выезд с территории вокзала будут присоединены к транспортному кольцу, усилив и без того высокую аварийность на этом участке.

3) Почему возле ЗАГСа до сих пор зияет дыра в тротуарной плитке, работы можно было провести еще в мае, сейчас заканчивается июнь.