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Почему не строят вокзал? Почему зияет дыра около ЗАГСа?

3 вопроса к администрации города.

24.06.2019 6 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» Николай:

3 вопроса к администрации города:
1) Почему стройка нового вокзала остановлена? А точнее она и не начиналась, территорию обнесли забором, снесли более десятка многолетних деревьев и теперь площадка заросла травой.

2) Почему не было публичных слушаний и никто из горожан не знает о том, как спланирована территория будущего вокзала? Есть серьезные опасения, что планируемая парковка и выезд с территории вокзала будут присоединены к транспортному кольцу, усилив и без того высокую аварийность на этом участке.

3) Почему возле ЗАГСа до сих пор зияет дыра в тротуарной плитке, работы можно было провести еще в мае, сейчас заканчивается июнь.


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(6) Комментариев

  1. Гость

    Проклятые американцы устроили заговор. :-D

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  2. Аноним

    Почему, почему — потому.
    У власти не местные.
    Их на работу на тонированной машине привезли, увезли.
    На электричке не ездят.
    В загс не ходят.
    Что такое развязка — им знать не надо, их везет шофер.
    И хорошо, что не с мигалками.

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  3. Аноним

    А вообще, вокзал нужен? Поезда/электрички останавливаются на 1-2 мин. Ну, поставьте современную остановочную платформу: дёшево, сердито, даже красиво. 8) Сэкономленные деньги -на реставрацию перехода над ж/д и подъём платформ. 8)

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    • Аноним

      Вокзал нужен, пока он в планах руководства РЖД.
      Если бы было иначе, то можно было бы рассмотреть и ваше предложение.

      Thumb up 1 Thumb down 2

  4. Аноним

    Николай, я никакого отношения к администрации не имею,
    но поскольку голова на плечах имеется, то на первые ваши вопросы ответить могу я (и любой здравомыслящий человек):

    администрация города Бердск НЕ ИМЕЕТ никакого отношения к реконструкции вокзала!

    Вокзал — это имущество РЖД.
    Именно РЖД финансирует, проектирует, строит, контролирует и так далее.
    С вами лично и вообще с жителями — никто советоваться и не собирался и не обязан вообщем то по проекту вокзала.
    Поэтому все эти вопросы вообще не по теме.

    Про ЗАГС вопрос правильный.
    Только ответ на него был дан давно — видимо вы невнимательны.
    «Развороченный тротуар возле ЗАГСа восстановят к сезону свадеб в Бердске»
    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/06/14/431679-razvorochennyj-trotuar-vozle-zagsa-vosstanovyat-k-sezonu-svadeb-v-berdske

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  5. Yaya

    Потому что потому, все кончается на У..

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