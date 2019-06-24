Как вы ухаживаете за могилами?

Поминаем близких



Оповестите родных и близких о смерти и сообщите, где произойдет церемония прощания. Поминальный обед после похорон имеет важное значение. В это время близкие вспоминают усопшего, его добрые дела, благодарят присутствующих за участие и поддержку. Небольшое кафе располагает персоналом, который позволит вам провести время в спокойной и комфортной обстановке. Обратите внимание, вместит ли зал необходимое количество человек. При планировании меню учитывайте, что оно должно быть без излишеств. Кисель, компот, блины, салаты могут быть из огурцов и помидоров. Традиционно в этот день подают кутью. Ритуальная каша готовится из пшена, ячменя и риса. Тосты произносятся без чокания. По традиции поминки организуются на 9 и 40 день, далее ежегодно.