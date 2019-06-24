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Как вы ухаживаете за могилами?

Организация похорон сопряжена с многими моментами, которые нужно тщательно продумать.

24.06.2019 Нет комментариев

Как вы ухаживаете
за могилами?
Похоронное агентство

Организация похорон сопряжена с многими моментами, которые нужно тщательно продумать, чтобы не упустить важные аспекты. Определиться с гробом, одеждой для покойного, ритуальными принадлежностями. Не забудьте про венки и ленты. Если у усопшего был прижизненный договор об организации похорон, то похороны ложатся на плечи фирмы, обозначенной в документе. Бальзамирование и облачение тела усопшего можно провести в морге. Понадобится одежда: нижнее белье, рубашка, костюм, носки, обувь для мужчин. Для женщин: нижнее белье, платье, колготки, головной убор, обувь.
Как вы ухаживаете за могилами?
Транспорт

Перед арендой посчитайте количество сопровождающих на кладбище. В зависимости от числа людей вы можете выбрать газель или автобус. Доверяйте перевозку профессионалам. Они возьмут все заботы на себя, а родственники смогут спокойно проститься с умершим и проводить дорого человека в последний путь.
Поминаем близких

Оповестите родных и близких о смерти и сообщите, где произойдет церемония прощания. Поминальный обед после похорон имеет важное значение. В это время близкие вспоминают усопшего, его добрые дела, благодарят присутствующих за участие и поддержку. Небольшое кафе располагает персоналом, который позволит вам провести время в спокойной и комфортной обстановке. Обратите внимание, вместит ли зал необходимое количество человек. При планировании меню учитывайте, что оно должно быть без излишеств. Кисель, компот, блины, салаты могут быть из огурцов и помидоров. Традиционно в этот день подают кутью. Ритуальная каша готовится из пшена, ячменя и риса. Тосты произносятся без чокания. По традиции поминки организуются на 9 и 40 день, далее ежегодно.
Как вы ухаживаете за могилами?
Уход за могилой

Могила близкого человека в любое время года нуждается уходе. Покрасить оградку, обновить памятник, посадить цветы — то малое, что мы можем сделать память о близких. Специальные фирмы Бердска позаботятся о могиле в течение всего года и в зависимости от ваших пожеланий изготовят памятник. Самый бюджетный вариант — бетонные памятники. Также бывают гранитные и мраморные. Памятник вы можете заказать по готовому шаблону или сделать на заказ по индивидуальному эскизу. В зависимости от материала вы можете выбрать способ нанесения надписи, портрета и украшения. На темном камне надписи, потрет и украшение обычно делаются гравировкой.
Похоронные приметы

В квартире или доме покойного нужно закрыть все форточки и двери. Зеркала завесить. Считается, что это коридоры в иной мир, где душа может заблудиться и не достичь места назначения. На время прощания в стародавние времена из дома убирали домашних животных. По преданию собака лаем, а кошка мяуканьем может напугать душу.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com

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