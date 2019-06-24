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Фото: за такую обрезку молодых деревьев бензопилой — нужно руки «обрезать»

А существуют ещё секаторы, пилки (но не бензопилы!), а про то, что срезы заделываются садовым варом, я уж и не говорю.

24.06.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Гость*:
Любит у нас администрация отчитываться по программе «Комфортная среда», а на деле… С таким отношением коммунальщиков наш город никогда не будет зелёным. Прошёлся от ул.Кутузова до Суворова. Газоны вдоль тротуаров скосили и произвели «обрезку» молодых лиственных деревьев (стволы диаметром 2,5- 5см). За такую обрезку тем, кто это сделал, надо руки также «обрезать»… Кроме топора они других инструментов и не знают. А существуют ещё секаторы, пилки (но не бензопилы!), а про то, что срезы заделываются садовым варом, я уж и не говорю. В общем, смотрите, фото прилагаю (это только 5 деревцев, а там таких с полсотни). Будет ли кто в городе отвечать за зелёные насаждения?!

Фото: за такую обрезку молодых деревьев бензопилой нужно руки обрезать Фото: за такую обрезку молодых деревьев бензопилой нужно руки обрезать Фото: за такую обрезку молодых деревьев бензопилой нужно руки обрезать Фото: за такую обрезку молодых деревьев бензопилой нужно руки обрезать Фото: за такую обрезку молодых деревьев бензопилой нужно руки обрезать


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